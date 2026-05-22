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中俄高層交往頻密！繼普亭訪陸後 趙樂際下周將訪俄
中俄高層近期交往頻密。繼俄羅斯總統普亭本周訪問北京後，大陸全國人大常委會委員長趙樂際下周將對俄羅斯進行正式友好訪問，並在俄出席中俄議會合作委員會第十一次會議。
新華社22日報導，應哈薩克議會下院議長科沙諾夫和俄羅斯聯邦委員會主席馬維彥科（Valentina Matviyenko）、俄羅斯國家杜馬主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）邀請，趙樂際將於5月25日至30日對哈薩克、俄羅斯進行正式友好訪問，並在俄出席中俄議會合作委員會第十一次會議。
去年8月25日，趙樂際與沃洛丁在北京人民大會堂共同主持中俄議會合作委員會第十次會議。當年正逢中俄議會合作委員會成立20周年，趙樂際表示，全國人大願同俄羅斯聯邦會議一道，以落實兩國元首重要共識為根本遵循，充分發揮合作機制平台作用，持續加強交流合作，助力中俄新時代全面戰略協作夥伴關係深入發展。
俄國總統普亭19至20日甫對大陸進行國是訪問，並與大陸國家主席習近平舉行會談。此外，中俄之間還有總理定期會晤，每年舉行一次；中俄外長之間也保持聯繫。
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