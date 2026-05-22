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王文濤談APEC貿易部長會議：推動區域經濟整合和亞太自貿區進程

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
大陸商務部部長王文濤。大陸國新辦網站
大陸商務部部長王文濤。大陸國新辦網站

大陸商務部部長王文濤日前就舉辦亞太經合組織（APEC）貿易部長會議接受訪問。王文濤表示，中方與各方將高舉開放、創新、合作旗幟；他並介紹稱，這次貿易部長會議將討論推動區域經濟整合和亞太自貿區進程、支持世貿組織、強化數位合作和發展綠色經濟這四個重點領域。

大陸商務部上午發布訊息稱，王文濤表示，習近平主席指出，亞太經合組織因應經濟全球化浪潮而創立，以促進貿易和投資自由化便利化、支持經濟成長和繁榮為目標宗旨。作為「APEC年」年中固定舉行的重要機制性會議，貿易部長會議主要討論亞太地區和全球重大經貿問題，承擔著為領導人會議貢獻成果的重要任務，也是亞太乃至全球經貿政策的「風向標」。本次貿易部長會議將於5月下旬在江蘇蘇州舉辦，各方將圍繞APEC「中國年」合作主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，聚焦經貿合作開展討論。

王文濤表示，當前國際局勢變亂交織，地緣動盪加劇，單邊主義、保護主義上升，國際經貿秩序面臨嚴峻挑戰，全球和亞太地區發展遭受衝擊。各方更加期待會議能凝聚共識、達成成果。

他說，中方正與各方保持密切溝通，高舉開放、創新、合作旗幟，合力推動籌備工作。開放就是要堅定維護多邊貿易體制，反對築牆設壘，提升區域經濟一體化水準；創新就是堅持創新驅動發展，透過技術進步和轉化應用創造增量市場、做大經貿蛋糕；合作就是秉持APEC的初衷和願景，維護良好貿易投資環境，為區域和世界經濟注入更多穩定性和確定性。

王文濤介紹，本次貿易部長會議將討論推動區域經濟整合和亞太自貿區進程、支持世貿組織、強化數位合作和發展綠色經濟這四個重點領域。這些領域與往屆議題形成了延續和呼應，也體現了鮮明的年度特色；既涵蓋了經濟治理等宏觀層面的討論，也包括了各方共同關注的新興和前沿領域務實合作。

王文濤表示，習近平主席強調，亞太經合組織成立30多年來，引領亞太地區走在全球開放發展前列，協助亞太成為全球經濟最具活力的地區。中國加入亞太經合組織35年來，始終是APEC的堅定支持者和重要貢獻者，也是亞太區域經貿合作的積極倡導者和領導者。

他表示，中國將擴大高水準開放，堅持互利共贏，為亞太地區經濟發展注入強勁動力。堅持開放融通，推動建構開放型亞太經濟。堅持立己達人，不斷以中國式現代化新成就為亞太和世界提供新機會。

APEC 亞太 大陸商務部 王文濤

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