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力促習近平與高市早苗於11月APEC「首腦會談」…日駐陸大使：盡最大努力

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日駐陸大使金杉憲治稱盡最大努力促成日中首腦在今年APEC領袖會議上舉行會談。圖為日本首相高市早苗去年發布她在10月底APEC峰會在韓國舉行時，與大陸國家主席習近平場邊互動照片。 取自高市早苗X
日駐陸大使金杉憲治稱盡最大努力促成日中首腦在今年APEC領袖會議上舉行會談。圖為日本首相高市早苗去年發布她在10月底APEC峰會在韓國舉行時，與大陸國家主席習近平場邊互動照片。 取自高市早苗X

日本共同社報導，日本駐華大使金杉憲治20日在北京的日本大使官邸接受共同社專訪。他指出，要改善當前的日中關係，「首腦會談非常重要」，強調將為了在11月於廣東省深圳召開的亞太經合組織（APEC）首腦會議之際促成日中首腦會談，「盡最大努力」。

報導稱，日中關係在去年11月日本首相高市早苗作出「台灣有事」相關國會答辯後惡化。日本政府希望把高市與中國國家主席習近平的直接會談作為打破僵局的突破口，但也稱他對實現首腦會談「無法樂觀」，認為雙邊關係處於極為嚴峻的狀態。

關於力求舉行首腦會談的理由，金杉憲治指出：「在中國，（先要）舉行首腦會談，然後這一信號傳遞到全國各個角落，從而產生積極影響。」他表示，將利用日本經濟產業相赤澤亮正等出席的、直至23日在江蘇省舉行的APEC貿易部長會議，以及9月的聯合國大會等。

對於中國政府批評高市政權推進的防衛力強化措施是「新型軍國主義」，金杉憲治分析說：「中國的這種敘事並未被第三國採納。」他還說明稱：「日本現在的安全保障政策不是從高市首相就任之後開始的，而是十餘年來歷屆內閣積累的結果。」

報導稱，金杉憲治希望就日方的這種立場同中方溝通並尋求理解，但也吐露心聲說：「著眼於此的對話確實沒有開展起來，令人著急。」

金杉憲治就日中關係指，在中國，有超過1萬家日企在3萬多個經營場所開展活動，近10萬名日僑在此生活，經濟、文化等多層面的交流長期持續。他表示，兩國關係惡化「會成為地區的不穩定因素」，強調了改善關係的重要性。

習近平 APEC 高市早苗

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