兩岸兩會溝通停擺10年 陸委會籲：各自政治堅持先擱置

台灣海基會、大陸海協會聯繫機制已中斷10年。陸委會副主委梁文傑今天表示，這些年雖然溝通不算暢通，但大家從事務面著手，把迫切與民生相關的事情解決了，政治面的事情雙方各有堅持，先擱置也無妨，多多溝通解決，才是兩邊的福氣。

距離前總統蔡英文2016年5月20日就職，海協會隔日拋出「堅持『九二共識』這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會受權協商和聯繫機制就能得以維繫」，兩岸兩會溝通已停擺10年。

梁文傑21日在例行記者會上表示，眾所周知，停擺是因為對方設下政治前提，對我們政府來說不可接受，所以停擺是對方決定要停擺。兩會這些年雖然溝通不算暢通，但兩邊還是有很多事情要共同處理，一些既有聯繫機制還是存在。

他指出，大家從事務面著手，把迫切與民生相關的事情解決。政治面的事情因為雙方各有堅持，先擱置也無妨，這樣才是兩邊的福氣。

至於陸方所提「同屬中華民族」是否對兩岸是個突破口？梁文傑表示，兩岸從不是「不同民族」的爭執，而是制度之爭，一邊是專制政體、一邊是民主政體。如果覺得我們自稱是「中華民族」，中共就會滿意，就太天真了。

他指出，對中共來講，中華人民共和國就是唯一代表中國，北京政府是中國的唯一的政府，台灣是中國的一部分，「台灣是要被收回的，中華民國是要被摧毀」。

梁文傑說，我們也不樂見目前的僵局存在，所以在兩岸交流上，會盡量在安全可控的狀況下，讓兩邊的人民多來往，也希望經貿、民生等領域可以和平穩定的走下去。