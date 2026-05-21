快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸兩會溝通停擺10年 陸委會籲：各自政治堅持先擱置

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑21日表示，兩岸在政治面的事情各有堅持，先擱置也無妨，多多溝通解決，才是兩邊的福氣。圖／聯合報系資料照
陸委會副主委梁文傑21日表示，兩岸在政治面的事情各有堅持，先擱置也無妨，多多溝通解決，才是兩邊的福氣。圖／聯合報系資料照

台灣海基會、大陸海協會聯繫機制已中斷10年。陸委會副主委梁文傑今天表示，這些年雖然溝通不算暢通，但大家從事務面著手，把迫切與民生相關的事情解決了，政治面的事情雙方各有堅持，先擱置也無妨，多多溝通解決，才是兩邊的福氣。

距離前總統蔡英文2016年5月20日就職，海協會隔日拋出「堅持『九二共識』這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會受權協商和聯繫機制就能得以維繫」，兩岸兩會溝通已停擺10年。

梁文傑21日在例行記者會上表示，眾所周知，停擺是因為對方設下政治前提，對我們政府來說不可接受，所以停擺是對方決定要停擺。兩會這些年雖然溝通不算暢通，但兩邊還是有很多事情要共同處理，一些既有聯繫機制還是存在。

他指出，大家從事務面著手，把迫切與民生相關的事情解決。政治面的事情因為雙方各有堅持，先擱置也無妨，這樣才是兩邊的福氣。

至於陸方所提「同屬中華民族」是否對兩岸是個突破口？梁文傑表示，兩岸從不是「不同民族」的爭執，而是制度之爭，一邊是專制政體、一邊是民主政體。如果覺得我們自稱是「中華民族」，中共就會滿意，就太天真了。

他指出，對中共來講，中華人民共和國就是唯一代表中國，北京政府是中國的唯一的政府，台灣是中國的一部分，「台灣是要被收回的，中華民國是要被摧毀」。

梁文傑說，我們也不樂見目前的僵局存在，所以在兩岸交流上，會盡量在安全可控的狀況下，讓兩邊的人民多來往，也希望經貿、民生等領域可以和平穩定的走下去。

陸委會副主委梁文傑21日表示，兩岸在政治面的事情各有堅持，先擱置也無妨，多多溝通解決，才是兩邊的福氣。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑21日表示，兩岸在政治面的事情各有堅持，先擱置也無妨，多多溝通解決，才是兩邊的福氣。記者陳宥菘／攝影

陸委會 海協會 海基會

延伸閱讀

海基會、海協會聯繫停擺10年 陸委會：對方設政治前提

賴總統執政2周年談話 陸委會：台灣不屬於PRC是事實

回應賴總統就職2周年談話 陸國台辦：充斥謊言與欺騙、敵意與對抗

兩岸觀光遲遲未見曙光？ 卓揆：在對等尊嚴下恢復健康交流

相關新聞

川普預告將與賴總統談話 陸外交部：堅決反對美台進行官方往來

就美國總統川普稱他將與賴清德總統談話一事，中國大陸外交部發言人郭嘉昆21日下午回應稱，中方堅決反對美國與台灣進行官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。

兩岸兩會溝通停擺10年 陸委會籲：各自政治堅持先擱置

台灣海基會、大陸海協會聯繫機制已中斷10年。陸委會副主委梁文傑今天表示，這些年雖然溝通不算暢通，但大家從事務面著手，把迫切與民生相關的事情解決了，政治面的事情雙方各有堅持，先擱置也無妨，多多溝通解決，才是兩邊的福氣。

大陸再促恢復直航點 陸委會：不需要「虧損累累」的政策性航班

近期多家大陸航空公司陸續開通或恢復兩岸直航航線，大陸國台辦20日再度呼籲我方，盡快恢復烏魯木齊、西安等航點。陸委會副主委梁文傑今天表示，一條虧損累累、根本不賺錢航線，硬要航空公司飛，對中共都是可能的，但我們實在不太需要這種政策性...

巴基斯坦總理周六訪問北京 將與習近平會面

大陸外交部發言人星期四（5月21日）宣佈，應總理李強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲將於5月23日至26日對中國進行正式訪問。他將與大陸國家主席習近平、總理李強會晤。

兩岸議題不只兩岸？陸學者：兩岸融合發展或成為未來世界發展引擎

2026年兩岸融合發展（福州）大會於21日在福州舉行，大陸學者表示，兩岸融合發展可能成為未來亞洲，甚至世界「發展極」（指成為一特定區域的經濟增長引擎與核心）。意味大陸學界以更寬廣、長遠的角度在思考兩岸議題。

兩岸融合3.0版新前景 陸報告：讓統一宏大敘事具象可感可及

2026年兩岸融合發展（福州）大會上，中國人民大學發布《兩岸融合發展報告（2026）》。報告顯示，兩岸融合的探索已從1.0版本邁向3.0版本，要讓統一的宏大敘事能夠具象化為台灣同胞可感可及的日常生活場景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。