快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC第3次資深官員會議 8月將在大陸大連舉行

中央社／ 台北21日電

今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會由中國主辦。央視新聞今天報導，2026年APEC第3次資深官員會議8月將在遼寧省大連市舉行。

報導指出，2026年APEC第2次資深官會議19日在上海世博中心閉幕。按照年度議程安排，2026年APEC第3次資深官會議將於8月在大連舉行。屆時大連將接棒上海，全球亞太經貿各界目光也將聚焦濱城（大連的別稱）。

報導稱，目前，大連已陸續展開各項會務準備工作，將以高水準對外開放姿態，承接APEC重要主場外交活動，持續深化亞太互聯互通、經貿務實協作，展現東北對外開放視窗城市嶄新風貌。

報導提到，作為2026年APEC東道主，中國全年統籌展開多場次資深官員會議、專業部長會議及各類配套合作活動，全年相關活動預計約300場，涵蓋貿易投資、數位經濟、交通、文旅、糧食、能源、人力資源、中小企業發展、婦女合作等諸多重點領域。

今年APEC峰會則將於11月在廣東深圳召開。

台灣外交部國際組織司副司長張芝颯12日表示，台灣是APEC的正式會員，APEC每年例行的資深官員、部長級會議及APEC年會，台灣都會派代表團參加。中國這次在不同的省市舉辦APEC資深官員會議、貿易部長會議、婦女經濟會議，台灣也都有代表團前往參與，目前相關參與的規劃，也都是依照台灣過去平等參與的待遇。

APEC

延伸閱讀

日經濟產業部長21至23日訪中 出席APEC貿易部長會議

貝森特：美中關稅休戰不急著延長 川習會後正續談AI機制、雙向投資

世足賽／大陸央視轉播談判陷入僵局 國際足總秘書長訪中國

美首缺席WHA 石崇良：感受陸方壓力

相關新聞

川普預告將與賴總統談話 陸外交部：堅決反對美台進行官方往來

就美國總統川普稱他將與賴清德總統談話一事，中國大陸外交部發言人郭嘉昆21日下午回應稱，中方堅決反對美國與台灣進行官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。

兩岸兩會溝通停擺10年 陸委會籲：各自政治堅持先擱置

台灣海基會、大陸海協會聯繫機制已中斷10年。陸委會副主委梁文傑今天表示，這些年雖然溝通不算暢通，但大家從事務面著手，把迫切與民生相關的事情解決了，政治面的事情雙方各有堅持，先擱置也無妨，多多溝通解決，才是兩邊的福氣。

大陸再促恢復直航點 陸委會：不需要「虧損累累」的政策性航班

近期多家大陸航空公司陸續開通或恢復兩岸直航航線，大陸國台辦20日再度呼籲我方，盡快恢復烏魯木齊、西安等航點。陸委會副主委梁文傑今天表示，一條虧損累累、根本不賺錢航線，硬要航空公司飛，對中共都是可能的，但我們實在不太需要這種政策性...

巴基斯坦總理周六訪問北京 將與習近平會面

大陸外交部發言人星期四（5月21日）宣佈，應總理李強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲將於5月23日至26日對中國進行正式訪問。他將與大陸國家主席習近平、總理李強會晤。

兩岸議題不只兩岸？陸學者：兩岸融合發展或成為未來世界發展引擎

2026年兩岸融合發展（福州）大會於21日在福州舉行，大陸學者表示，兩岸融合發展可能成為未來亞洲，甚至世界「發展極」（指成為一特定區域的經濟增長引擎與核心）。意味大陸學界以更寬廣、長遠的角度在思考兩岸議題。

兩岸融合3.0版新前景 陸報告：讓統一宏大敘事具象可感可及

2026年兩岸融合發展（福州）大會上，中國人民大學發布《兩岸融合發展報告（2026）》。報告顯示，兩岸融合的探索已從1.0版本邁向3.0版本，要讓統一的宏大敘事能夠具象化為台灣同胞可感可及的日常生活場景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。