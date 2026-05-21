APEC第3次資深官員會議 8月將在大陸大連舉行

今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會由中國主辦。央視新聞今天報導，2026年APEC第3次資深官員會議8月將在遼寧省大連市舉行。

報導指出，2026年APEC第2次資深官會議19日在上海世博中心閉幕。按照年度議程安排，2026年APEC第3次資深官會議將於8月在大連舉行。屆時大連將接棒上海，全球亞太經貿各界目光也將聚焦濱城（大連的別稱）。

報導稱，目前，大連已陸續展開各項會務準備工作，將以高水準對外開放姿態，承接APEC重要主場外交活動，持續深化亞太互聯互通、經貿務實協作，展現東北對外開放視窗城市嶄新風貌。

報導提到，作為2026年APEC東道主，中國全年統籌展開多場次資深官員會議、專業部長會議及各類配套合作活動，全年相關活動預計約300場，涵蓋貿易投資、數位經濟、交通、文旅、糧食、能源、人力資源、中小企業發展、婦女合作等諸多重點領域。

今年APEC峰會則將於11月在廣東深圳召開。

台灣外交部國際組織司副司長張芝颯12日表示，台灣是APEC的正式會員，APEC每年例行的資深官員、部長級會議及APEC年會，台灣都會派代表團參加。中國這次在不同的省市舉辦APEC資深官員會議、貿易部長會議、婦女經濟會議，台灣也都有代表團前往參與，目前相關參與的規劃，也都是依照台灣過去平等參與的待遇。