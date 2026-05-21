海基會、海協會聯繫停擺10年 陸委會：對方設政治前提

台灣海基會、中國大陸海協會聯繫機制停擺滿10年。陸委會今天表示，停擺原因是對方設下不可接受的政治前提，這是對方決定要停擺的。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，眾所周知，停擺原因是對方設下政治前提，硬叫台灣接受他們的政治前提，「對於我們的政府來說，這些政治前提是不可接受的，所以停擺是對方決定要停擺」。

他說，儘管海基會、海協會這些年的溝通不算暢通，但是兩邊還是有很多事情要共同處理，一些既有聯繫機制還是存在。

梁文傑說，兩岸可從事務面著手，把迫切需要解決的問題和民生、生活相關議題加以解決；至於政治面的事情，如果雙方各有堅持，先擱置也無妨，但是事務面的事情要多溝通、解決，這才是兩邊的福氣。

梁文傑強調，確實不樂見海基會、海協會聯繫停擺僵局，所以在兩岸交流部分，儘量在安全可控狀況下，讓兩邊人民多來往；也希望經貿、民生穩定走下去。中共硬叫台灣接受政治前提，大多數台灣人民不同意，陸委會長期民調也佐證這一點。

海基會與海協會聯繫機制持續停擺，原因在於海協會設置政治前提。時任總統蔡英文就職後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」。

海協會當時表示，「我們在九二共識基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。