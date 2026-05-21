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巴基斯坦總理周六訪問北京 將與習近平會面

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸國家主席去年九月二日在北京人民大會堂接見來訪的巴基斯坦總理夏巴茲。（新華社）
大陸國家主席去年九月二日在北京人民大會堂接見來訪的巴基斯坦總理夏巴茲。（新華社）

大陸外交部發言人星期四（5月21日）宣佈，應總理李強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲將於5月23日至26日對中國進行正式訪問。他將與大陸國家主席習近平、總理李強會晤。

大陸外交部發言人郭嘉昆21日在記者會上回答相關提問時說，夏巴茲對中國大陸進行正式訪問，是中巴兩國在建交75週年之際的一次重要高層交往。

他說，訪問期間，習近平和李強將分別同夏巴茲會見、會談，兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，為新形勢下中巴關係發展指明方向。

另據央視新聞客戶端21日下午報導，習近平與巴基斯坦總統扎爾達里就中巴建交75周年互致賀電。報導中沒有說明賀電的內容。

中巴往來密切，去年九月，巴基斯坦總理夏巴茲曾訪問北京，也曾在北京人民大會堂與習近平會晤。

巴基斯坦 習近平 北京 李強

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