巴基斯坦總理周六訪問北京 將與習近平會面

大陸外交部發言人星期四（5月21日）宣佈，應總理李強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲將於5月23日至26日對中國進行正式訪問。他將與大陸國家主席習近平、總理李強會晤。

大陸外交部發言人郭嘉昆21日在記者會上回答相關提問時說，夏巴茲對中國大陸進行正式訪問，是中巴兩國在建交75週年之際的一次重要高層交往。

他說，訪問期間，習近平和李強將分別同夏巴茲會見、會談，兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，為新形勢下中巴關係發展指明方向。

另據央視新聞客戶端21日下午報導，習近平與巴基斯坦總統扎爾達里就中巴建交75周年互致賀電。報導中沒有說明賀電的內容。

中巴往來密切，去年九月，巴基斯坦總理夏巴茲曾訪問北京，也曾在北京人民大會堂與習近平會晤。