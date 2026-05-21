兩岸議題不只兩岸？陸學者：兩岸融合發展或成為未來世界發展引擎

2026年兩岸融合發展（福州）大會於21日在福州舉行，大陸學者表示，兩岸融合發展可能成為未來亞洲，甚至世界「發展極」（指成為一特定區域的經濟增長引擎與核心）。意味大陸學界以更寬廣、長遠的角度在思考兩岸議題。

事實上，台灣政府過去曾有過類似想法，在1993年曾提出「亞太營運中心」，旨在將台灣建設成為亞太地區關鍵經濟樞紐的綜合性發展計劃，其核心是通過建立六大功能中心，吸引跨國企業，並以中國大陸市場為腹地。但因受到1996年在兩岸政策推行「戒急用忍」，類似構想也胎死腹中。

中國人民大學原校長、教授林尚立表示，在台灣問題上，「一國兩制」是框架性結構，具體路徑是兩岸融合發展路徑與戰略舉措，使得兩岸和平統一有更加系統、完備、周到的戰略體系與工作體系與行動路徑。

林尚立認為，在考慮兩岸融合發展，「大局」與「細處」兩維度很重要。他提出，要思考使兩岸成為未來亞洲甚至世界的發展極。對福建而言，產業布局、生產性服務體系的建構，共同市場是一方面，兩岸以福建與台灣在全球產業鏈、供應鏈價值鏈中應該處什麼地位。他坦言，雖然思考這些議題跟現實狀態不契合，但應該謀長遠。福建想的更深更遠，要從兩岸融合戰略角度出發謀劃產業。不光是中國發展極，還是亞洲與世界發展極，對兩岸要有更高期待，更多的想像。

中國人民大學福州兩岸融合與國家發展研究院院長、教授王英津表示，習近平總書記提到兩岸心靈契合，這跟香港先前一系列的問題帶來的反思與啟發有關。港澳一國兩制實踐中，為將來兩岸融合發展一手資料與資源，他指出，要立足現實與當下，從歷史文化當中，要有一些融合發展寶貴財富。

王英津表示，接下來閩台優勢發展作為兩岸的發展的獻計，在未來國家統一，且還要在這個基礎上更高的跨越到亞太區域性和全球性舞台融合決策地位和實力擔當。

王英津在會上也從歐洲一體化進程中經濟、政治與社會層面的融合經驗，及其對兩岸關係發展的啟示。強調了整體合作、跨品牌協同機制構建的重要性，以及德國統一過程中的創新實踐，如貿易往來、社會文化交流的促進措施，為兩岸融合提供了參考。

原中國社會科學院台灣研究所副所長、研究員張冠華說，十五五對中國式現代化建設而言，是一個關鍵的時期。實際上對於兩岸來看，也是一個關鍵詞。他提及，兩岸經貿發展方式面臨很大挑戰跟解構。兩岸過去四十年主要還是招商引資，變成兩頭在外，但從今以後，內外要均衡融合發展，要推動廠商融入龐大內需市場；尤其高新技術產業的合作。同時，他提出以經濟合作帶動社會文化交流，增進民生福祉，建設示範區，引領產業合作向更深層次發展。

原中國社會科學院台灣研究所副所長、研究員張冠華說，十五五對中國式現代化建設而言，是一個關鍵的時期。對於兩岸而言也是關鍵。記者黃雅慧／攝影