快訊

深陷風暴被質疑！林志玲閃電辭文策院董事 親上火線回應了

案情大逆轉？金秀賢律師發聲了 爆金賽綸家屬律師竟被列為嫌疑人

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸融合3.0版新前景 陸報告：讓統一宏大敘事具象可感可及

聯合報／ 記者黃雅慧／福州即時報導
中國人民大學國家發展與戰略研究院副教授鄒靜遠稱，兩岸融合正從1.0版本進入到3.0版本，3.0版本將圍繞經濟、能源、基礎建設、安全、外交、民生與文化生活等「七個更好」。記者黃雅慧／攝影
中國人民大學國家發展與戰略研究院副教授鄒靜遠稱，兩岸融合正從1.0版本進入到3.0版本，3.0版本將圍繞經濟、能源、基礎建設、安全、外交、民生與文化生活等「七個更好」。記者黃雅慧／攝影

2026年兩岸融合發展（福州）大會上，中國人民大學發布《兩岸融合發展報告（2026）》。報告顯示，兩岸融合的探索已從1.0版本邁向3.0版本，要讓統一的宏大敘事能夠具象化為台灣同胞可感可及的日常生活場景。

據悉，報告依託中國人民大學年度調研數據，系統梳理了兩岸融合發展示範區建設的最新進展，客觀研判了兩岸經貿合作、社會融合、文化交流等領域的發展態勢，從宏觀上為政策優化與行業布局提供專業參考。

中國人民大學國家發展與戰略研究院副教授鄒靜遠稱，兩岸融合正從1.0版本進入到3.0版本：1.0版是恢復交往到經貿先行，時期在於改開後、大三通實現與ECFA的簽署；2.0版是中共十八大到十五五規劃期間，從要素融合邁向制度融合；3.0版則是擘劃統一後深度融合新圖景，他們提出經濟、能源、基礎建設、安全、外交、民生與文化生活等「七個更好」。

報告稱，大陸十四五期間，以福建作為對台主要省份數據來看，福建「新設台企數」和「實際使用台資規模」連續4年居大陸首位；其中，2025年福建新設台企2,612家，實際使用台資7.24億美元，福建「小三通」客運往來旅客量達194萬人次，年增42%

鄒靜嫻表示，數據說明，兩岸產業鏈、供應鏈已經形成「你中有我，我中有你」的穩定且牢靠的經貿聯繫，主要依託雙方資源稟賦、比較優勢、僑胞網絡鍛造出的貿易網絡，不是任何外部政治因素干擾可以輕易撼動。經貿融合的背後，由要素、產業與制度三個層次融合推動。

如果從兩岸融合發展輿情看，鄒靜嫻稱，在中華文化、媽祖文化影響下，社會文化根基得分最高，大陸政策次之，拖累項目則是台灣民意輿論與外部干擾因素，前者源於台灣信息繭房與認知戰；後者說明「台獨」與外部勢力阻力不容小覷，但整體可控。

報告提出當前兩岸融合七大困難與挑戰：一是政策落實要細化；二是跨部門、跨層級協調機制有待完善；三是基層執行能力與專業化隊伍建設有待提高，報告建議探索未來「對台專員制」等；四是評估考核和反饋機制有待加強，比如部分地區出現重活動輕成效等；五是與台灣民意溝通與對台傳播能力有待提升；六是政策制定要更重視台胞實際顧慮，台胞擔心優惠政策後，返台會受到阻撓；七是先行先試，要破解「先有雞還是先有蛋」問題，台胞認為旅遊是最好媒介，但台灣人因大陸部分區域配套不足不太願意來，建議政府先墊付剛需措施，低資本打造爆點景點，有客流就會跟進。

2026年兩岸融合發展（福州）大會上，中國人民大學發布《兩岸融合發展報告（2026）》。記者黃雅慧／攝影
2026年兩岸融合發展（福州）大會上，中國人民大學發布《兩岸融合發展報告（2026）》。記者黃雅慧／攝影

延伸閱讀

川習會後展望兩岸 陸國台辦提深化融合發展、盼「這5城市」恢復航班

川習會後陸國台辦喊話美方台海穩定「前提」：絕不能支持和縱容台獨

普亭將訪陸 楊建綱：中美俄走向「黃金海域」共同繁榮

評論賴總統520談話 人民日報：「倚外謀獨」只是黃粱一夢

相關新聞

川普預告將與賴總統談話 陸外交部：堅決反對美台進行官方往來

就美國總統川普稱他將與賴清德總統談話一事，中國大陸外交部發言人郭嘉昆21日下午回應稱，中方堅決反對美國與台灣進行官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。

兩岸議題不只兩岸？陸學者：兩岸融合發展或成為未來世界發展引擎

2026年兩岸融合發展（福州）大會於21日在福州舉行，大陸學者表示，兩岸融合發展可能成為未來亞洲，甚至世界「發展極」（指成為一特定區域的經濟增長引擎與核心）。意味大陸學界以更寬廣、長遠的角度在思考兩岸議題。

兩岸融合3.0版新前景 陸報告：讓統一宏大敘事具象可感可及

2026年兩岸融合發展（福州）大會上，中國人民大學發布《兩岸融合發展報告（2026）》。報告顯示，兩岸融合的探索已從1.0版本邁向3.0版本，要讓統一的宏大敘事能夠具象化為台灣同胞可感可及的日常生活場景。

臺灣漫遊錄接連獲獎 中國書商指很難過審引進

小說「臺灣漫遊錄」接連獲得國際大獎，在中國社群媒體上也有少數人關注。有中國書商直言，這本書的「台灣意識」使其不可能通過大...

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

兩年前卡達「吉扎爾2」多國聯合空軍演習中，巴基斯坦空軍以中國製的殲10CE戰機，與卡達空軍的歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）模擬對抗，傳出殲10CE以9：0大勝的消息；當時各國外軍事論壇和媒體炒得沸沸揚揚，但中國都沒報導、軍演各方也未披露相關信息，大家都只當是傳聞，直到近日，央視軍事科技節目正式報導了這件事，才算徹底實錘。

川習會後…陸媒再揭中美聯合偵破跨國販毒案 嫌犯被抓

在日前中美川習會前後，大陸官媒再釋出中美合作破獲跨國販毒案訊息。有大陸官媒背景的公眾號「日月譚天」21日指，大陸公安部披露，2024年以來，中國大陸公安部禁毒局和美國司法部緝毒署就一起跨國販賣新精神活性物質案件開展聯合偵辦，「日月譚天」稱，今年2月，根據美方提供的線索，天津警方成功逮捕犯罪嫌疑人宮某。先期，美方已在美國喬治亞州逮捕1名美國籍同案涉毒犯罪嫌疑人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。