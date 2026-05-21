兩岸融合3.0版新前景 陸報告：讓統一宏大敘事具象可感可及

2026年兩岸融合發展（福州）大會上，中國人民大學發布《兩岸融合發展報告（2026）》。報告顯示，兩岸融合的探索已從1.0版本邁向3.0版本，要讓統一的宏大敘事能夠具象化為台灣同胞可感可及的日常生活場景。

據悉，報告依託中國人民大學年度調研數據，系統梳理了兩岸融合發展示範區建設的最新進展，客觀研判了兩岸經貿合作、社會融合、文化交流等領域的發展態勢，從宏觀上為政策優化與行業布局提供專業參考。

中國人民大學國家發展與戰略研究院副教授鄒靜遠稱，兩岸融合正從1.0版本進入到3.0版本：1.0版是恢復交往到經貿先行，時期在於改開後、大三通實現與ECFA的簽署；2.0版是中共十八大到十五五規劃期間，從要素融合邁向制度融合；3.0版則是擘劃統一後深度融合新圖景，他們提出經濟、能源、基礎建設、安全、外交、民生與文化生活等「七個更好」。

報告稱，大陸十四五期間，以福建作為對台主要省份數據來看，福建「新設台企數」和「實際使用台資規模」連續4年居大陸首位；其中，2025年福建新設台企2,612家，實際使用台資7.24億美元，福建「小三通」客運往來旅客量達194萬人次，年增42%

鄒靜嫻表示，數據說明，兩岸產業鏈、供應鏈已經形成「你中有我，我中有你」的穩定且牢靠的經貿聯繫，主要依託雙方資源稟賦、比較優勢、僑胞網絡鍛造出的貿易網絡，不是任何外部政治因素干擾可以輕易撼動。經貿融合的背後，由要素、產業與制度三個層次融合推動。

如果從兩岸融合發展輿情看，鄒靜嫻稱，在中華文化、媽祖文化影響下，社會文化根基得分最高，大陸政策次之，拖累項目則是台灣民意輿論與外部干擾因素，前者源於台灣信息繭房與認知戰；後者說明「台獨」與外部勢力阻力不容小覷，但整體可控。

報告提出當前兩岸融合七大困難與挑戰：一是政策落實要細化；二是跨部門、跨層級協調機制有待完善；三是基層執行能力與專業化隊伍建設有待提高，報告建議探索未來「對台專員制」等；四是評估考核和反饋機制有待加強，比如部分地區出現重活動輕成效等；五是與台灣民意溝通與對台傳播能力有待提升；六是政策制定要更重視台胞實際顧慮，台胞擔心優惠政策後，返台會受到阻撓；七是先行先試，要破解「先有雞還是先有蛋」問題，台胞認為旅遊是最好媒介，但台灣人因大陸部分區域配套不足不太願意來，建議政府先墊付剛需措施，低資本打造爆點景點，有客流就會跟進。