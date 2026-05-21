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臺灣漫遊錄接連獲獎 中國書商指很難過審引進

中央社／ 北京21日電
台灣作家楊双子（左）創作、譯者金翎（右）翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」，榮獲國際布克獎，創下台灣文學首例。圖／歐新社
台灣作家楊双子（左）創作、譯者金翎（右）翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」，榮獲國際布克獎，創下台灣文學首例。圖／歐新社

小說「臺灣漫遊錄」接連獲得國際大獎，在中國社群媒體上也有少數人關注。有中國書商直言，這本書的「台灣意識」使其不可能通過大陸方面的審讀與進口。

「臺灣漫遊錄」2020年出版後，在台灣獲得金鼎獎，由金翎翻譯的英文版先是獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎，昨天又獲得國際布克獎，皆是台灣首部獲獎的作品。

在中國社群媒體微博上，有關「臺灣漫遊錄」獲得國際布克獎的消息，僅出現在少數文學愛好者、文學科系師生的微博帳號上。有網友說，「獲獎感言挺好的，不過有部分內容不能發，感興趣可以去Youtube聽聽」。

作者楊双子的得獎感言提到：「百年來我們其實不斷的在探問『台灣人想要什麼樣的未來？』、『台灣人想要什麼樣的國家？』時至今日，『臺灣漫遊錄』也加入了探問這個問題的行列之一。」

譯者金翎則說，她在俄羅斯入侵烏克蘭時就決定，在可預見的未來，不再無差別地翻譯任何華語作品，而只翻譯來自台灣的創作。「我會持續這樣做，直到有一天，我的家鄉的主權在英語世界裡不再是一種挑釁或笑話。」

在中國介紹書籍電影的豆瓣網上，昨天有讀者發表一篇書評說，「看完了頒獎現場作者與譯者兩位的獲獎感言，老實說講得蠻好，如果換一種身分我會振奮感動到不行」。

一名熟悉台灣文學作品的中國書商告訴中央社記者，即使不考慮作者和譯者的發言，「臺灣漫遊錄」本身涉及到的台灣意識，就沒有一家圖書進口公司會通過「審讀」。在中國，進口出版品必須通過審查閱讀。

他認為，「台灣意識」的核心是不斷拷問「我是誰」。但對於中國來說，「我是誰」沒什麼好質疑的，「你就是中國台灣」，更不可能接受台灣意識裡跟殖民地歷史的連結。

作家吳明益2018年曾以作品「單車失竊記」英譯本入圍布克獎初選。當時他的國籍一度遭擅改為「中國台灣」，他立即嚴正抗議。經過溝通，主辦單位最終將吳明益的國籍更正為台灣。

在此之前，吳明益已有多部小說在中國出版簡體字版。但在「改國籍事件」後，大陸網路書店上已經找不到他的作品，即使二手書也很難覓得。

臺灣漫遊錄 金翎 金鼎獎 楊双子

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