川習會後…陸媒再揭中美聯合偵破跨國販毒案 嫌犯被抓

在日前中美川習會前後，大陸官媒再釋出中美合作破獲跨國販毒案訊息。有大陸官媒背景的公眾號「日月譚天」21日指，大陸公安部披露，2024年以來，中國大陸公安部禁毒局和美國司法部緝毒署就一起跨國販賣新精神活性物質案件開展聯合偵辦，「日月譚天」稱，今年2月，根據美方提供的線索，天津警方成功逮捕犯罪嫌疑人宮某。先期，美方已在美國喬治亞州逮捕1名美國籍同案涉毒犯罪嫌疑人。

「日月譚天」稱，「該案的成功偵破，既是中美禁毒執法合作機制化運作的體現，也是雙方協同打擊跨國犯罪的又一實踐成果，彰顯了兩國執法機構對毒品犯罪活動及相關跨國犯罪行徑絕不姑息的嚴正立場。」

另一公眾號「玉淵譚天」12日也回顧，中美兩國相關部門早在1980年代就已圍繞毒品治理開展技術交流。隨後，雙方合作逐漸走向機制化：1987年，雙方簽署了《中美禁毒合作備忘錄》；2000年，中美簽署《中美刑事司法協助協定》，為雙方司法協助提供法律基礎；2002年，中美禁毒情報交流會首次啟動，由雙方禁毒部門輪流舉辦，逐漸成為兩國禁毒執法合作的重要機制。今年2月，雙方已舉辦至第十一屆；2023年，中美元首舊金山會晤，雙方決定成立中美禁毒合作工作小組；2024年，中美正式啟動該工作小組。

「玉淵譚天」指，過去這些年，由於美方一些原因，中美禁毒合作機制曾一度受到影響，但專業人士表示，雙方在具體執法層面的合作從未完全中斷：尤其在情報交換、證據移交、案件協查等方面。

上海大學國際禁毒政策研究中心的張勇安向「玉淵譚天」表示，當前中美禁毒合作，大致可以分成幾個層面。首先，是合作意願。美國司法部緝毒署、美國聯邦調查局等執法部門在工作層面，其實一直有很強的合作意願。發現走私線索，雙方會互通有無。多次參加過中美禁毒合作工作磋商的專業人士透露一個細節：美國司法部緝毒署還在中國設有辦事處，還專門訂閱了《中國禁毒報》。

其次，是具體的辦案與協作偵破。許多跨國案件的偵破，最早其實就是從一條情報開始的。例如，美方發現某種前驅化學品流向異常，或發現某條毒品運輸鏈條涉及中國，就會向中方通報，提供相關涉案人員資訊。中方再根據這些資訊進行偵查、監控和抓捕。反過來，中方也會向美方同步線索。

僅2017年，中國國家禁毒委員會辦公室就曾向美方通報尋購芬太尼等毒品線索400餘條、美國客戶購買新精神活性物質情報500餘條。一起案件從線索發現開始，往往就需要雙方同步交換情報。毒品從哪裡生產、經由哪些路線流轉、資金如何流動、嫌疑人身處何地，都需要兩國執法部門不斷「對錶」。

還有一個程序—即遣返，更能體現雙方的配合。今年4月，美方向中方遣返涉毒逃犯韓某某。這是近年來美方向中方遣返移交的首名涉毒逃犯。

相比一般的情報交流，跨國遣返涉及更複雜的程序：身分確認、證據核驗、司法程序協調、出入境執法銜接等多個環節，都可能牽涉其中。除了這些機構，海關、移民管理部門，包括金融監理機構都可能參與。

再加上現在的跨國毒品犯罪，已經形成了一種高度跨境化的「灰產鏈」。許多跨國毒品案件，本身就涉及多個國家同時擁有司法管轄權。例如，有的人在中國生產前驅化學品，有的人在美國接貨銷售，整個鏈條橫跨不同國家。案件怎麼偵辦、嫌疑人在哪裡受審、由誰起訴，都需要雙方協調。能夠完成這樣的合作，意味著雙方執法體系之間已經建立起相當程度的互信。

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