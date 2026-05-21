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繼美俄元首後…塞爾維亞總統武契奇 周日起訪問中國大陸

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年2月13日，塞爾維亞總統武契奇（左）在慕尼黑安全會議期間，與大陸外長王毅會面。 （中新社資料照）
今年2月13日，塞爾維亞總統武契奇（左）在慕尼黑安全會議期間，與大陸外長王毅會面。 （中新社資料照）

大陸外交部發言人郭嘉昆20日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）將於5月24日至28日對中國進行國事訪問。

郭嘉昆稱，塞爾維亞是第1個與中國共同構建新時代命運共同體的歐洲國家，是中國在東南歐地區的重要夥伴。在兩國領導人戰略引領下，近年來中塞關係高水平運行。雙方堅定支持彼此核心利益和重大關切，政治互信穩固，合作成果豐碩，多邊協作緊密，人員往來熱絡。

郭指，武契奇與大陸國家主席習近平保持密切交往，這是武契奇首次對中國國事訪問。訪問期間，大陸國家主席習近平和大陸總理李強將分別會見武契奇，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。

郭嘉昆稱，中方願同塞方一道，以武契奇訪陸為契機，鑄牢鐵桿友誼，拓展互利合作，豐富人文交流，密切多邊協調，推動新時代中塞命運共同體建設取得更多實際成果，造福兩國人民。

先前也傳出塞國向大陸買超音速飛彈的消息。據俄羅斯新聞社稍早報導，3月26日下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人蔣斌在答記者問時表示，塞爾維亞購買大陸的超音速飛彈是正常軍貿合作，不針對第三方。

記者提問稱，日前塞爾維亞總統在直播節目中表示，塞爾維亞為空軍採購了中國研製的CM-400AKG超音速空對地飛彈，有批評聲音認為，塞爾維亞此舉加劇該地區的軍事競賽。蔣斌回應，「中塞兩國兩軍關係友好，雙方開展正常的軍貿合作，符合國際法和國際慣例，不針對任何第三方。」

據公開資料，武契奇自2017年起就任、2022年連任。塞爾維亞實行議會制，武契奇在外交及國防方面擁有實權。武契奇也在2014至2017年擔任塞爾維亞總理，主導塞爾維亞前進黨。

塞爾維亞是第1個給予大陸民眾旅遊免簽的歐洲國家。該免簽政策於2017年1月15日生效，允許大陸民眾每次入境免簽停留最多30天。

塞爾維亞 中國大陸 大陸

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