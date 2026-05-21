評論賴總統520談話 人民日報：「倚外謀獨」只是黃粱一夢

針對賴清德總統就任2周年演講，中共中央機關報《人民日報》21日稱，賴清德在其演講中，將「維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀」設定為所謂「國家戰略目標」，企圖以此重新定義「台獨」，粉飾自己的謀「獨」路線。文章強調，如果「台獨」分離主義者執迷不悟、一意孤行，必定會撞得頭破血流。

該篇刊於5版、署名「鍾一平」的文章稱，從瘋狂叫囂「台獨」，轉向遮遮掩掩粉飾「台獨」，賴清德為何玩起文字遊戲？為何突然變得心虛？該文指，不久前舉行的中美元首北京會晤，再一次揭露了歷史大勢，打破了「台獨」迷夢。大陸國家主席習近平明確指出，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」，強調「美方務必慎之又慎處理台灣問題」。

文章列舉，美國總統川普訪問結束後接受採訪時表示，不希望看到有人走向「獨立」，不希望有人說「美國支持我們，所以我們獨立吧」，美方無意尋求戰爭。文章認為，這明確表態，無疑斷了「台獨」分離主義者的念想。

「鍾一平」文章聲稱，「賴清德當局」如今陷入兩難的尷尬境地，開始在表述上耍花招，拋出所謂「捍衛中華民國現狀、沒有台獨問題」的狡辯，企圖把「台獨」分裂行徑包裝成「捍衛現狀」，將破壞台海和平的責任甩鍋大陸。一邊繼續鼓吹「台獨」分裂、操弄「反中抗中」，一邊假惺惺宣稱推動兩岸對話交流，妄圖蒙蔽台灣民眾、欺騙國際輿論。「這些慣用伎倆已被越來越多台灣民眾看穿看透，其欺騙行為和挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定失敗。」

《人民日報》該文指，一直以來，「賴清德當局」試圖向台灣民眾灌輸這樣一種認知：大陸「不會打」、「不敢打」，因為台灣背後有美國這個「靠山」；一旦台海發生戰爭，美國能提供保護。現如今，美國總統親自否定了這種可能性，直接戳破了幻想、拆穿了謊言，無異於一記響亮的耳光。「更關鍵的是，這是基於中美關係大局、美國自身利益必然要做出的選擇。台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑，中國捍衛國家主權和領土完整的決心堅如磐石，任憑誰想要武力介入台海，都不可能獲益，只會引火燒身，美國對此一清二楚。」

該文認為，賴清德當局以「抗中保台」、「協防台灣」誆騙民眾、蠱惑人心的假敘事已經完全破產。

「鍾一平」該文評論指，上台2年來，賴清德一直在做「倚外謀獨」的美夢，把大量資源花在討好外部勢力、提高軍備上。將半導體產業作為籌碼拱手相讓，大肆採購軍事裝備，大幅增加國防預算……可謂耗資龐大、不遺餘力。反觀台灣經濟社會發展，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的「五缺」困境加重；農漁、輕工等傳統產業與服務業持續萎縮，中小企業舉步維艱；近70%勞工薪資低於平均水準。「事實充分證明，『台獨』分裂給不了台灣未來，只能為台灣帶來恐怖緊張的社會氛圍、戰爭的陰雲和凋零的民生。」

「鍾一平」最後說，「台獨」與台海和平水火不容，「台獨」是走不通的絕路。如果「台獨」分離主義者執迷不悟、一意孤行，必定會撞得頭破血流。「在中華民族偉大復興的壯大圖景中，『台獨』沒有一絲一毫可能；在14億多中國人民的堅定信念裡，絕不會允許國家主權和領土完整受到損害的情況再次發生；在中國蒸蒸日上、世界百年變局加速演進的大背景下，中國的統一也只是時間問題。」