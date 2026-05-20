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上海日料店2日人遭砍傷 目擊者：人生最恐怖瞬間

中央社／ 東京20日專電

中國上海一家日本料理店昨天發生持刀傷人事件，造成2名日本人在內共3人受傷。2名日本人已確認為森大廈集團員工，目前均無生命危險，但突如其來的攻擊引發當地日僑社群不安。

案發地點位於上海金融區、由森大廈營運的超高層商業大樓內，店內聚集不少在附近工作的日本人。根據當地警方與日本駐上海總領事館，事件發生於昨天中午用餐尖峰時段，一名59歲中國籍男子持水果刀闖入位於上海金融街商業大樓3樓的日本料理店，隨機砍傷2名日本人與1名中國人

警方隨後將男子逮捕，並指出他語言混亂、行為怪異，且有精神疾病治療紀錄，目前尚未公布詳細犯案動機。

森大廈集團今天在社長交接記者會上證實，3名傷者中有2人是公司員工。

日本富士新聞網（FNN）報導，森大廈社長辻慎吾表示，「包括本公司2名員工在內，共有3人受傷。這是一起令人非常痛心的事件，對受害者表達誠摯慰問，衷心祈願他們早日康復。」

案發大樓為上海地標之一，樓高101層，大樓內除飯店與商業設施外，也有多家日系企業進駐。

事發時正在店內用餐的一名日本男子接受日本電視台訪問時表示，當時店內大概9成滿，日本與中國客人各約一半，他與同事在拉門隔開的包廂內用餐，突然聽到外面傳來淒厲尖叫與物品倒地聲響，才驚覺發生攻擊事件。

他表示，「我從門下方的縫隙看到外面有持刀犯人，很想立刻逃走，但嫌犯停在包廂門外附近，我們根本出不去。」

該男子回憶，當時只能與同事壓住包廂拉門、躲到桌子後方，「如果對方真的闖進來，能做的大概只有把桌子推倒」。

他說，在嫌犯被制伏之前，只能透過門縫看到對方不停抖腳，看起來相當焦躁，「看不到臉，但腳一直在晃」。

他形容凶器「看起來比水果刀大一些，但比一般菜刀小，感覺介於生魚片刀與普通菜刀之間」。

男子也目擊其中一名受傷日本人倒坐在地、按著腹部止血，並發現傷者竟是他的熟人。

他表示，「他靠著牆坐著，看到我時還微微點頭，我想他當時仍有意識，有認出我。」他觀察傷口位於腹部，「不像是長形刀傷，而像是一處刺傷」。

受訪男子也提到，嫌犯被制伏時幾乎沒有反抗，「大樓警衛拿著防暴叉過來後，他就被壓制住，警方之後才抵達」。

這名今年4月剛派駐上海的日本男子坦言，這是自己「人生中感受到最恐怖的一次」。

他說，「平常其實不覺得（上海）危險，感覺跟在日本生活差不多。雖然目前還不知道這起犯行是否針對日本人，但這次事件讓我重新意識到，這裡畢竟跟在日本生活不一樣，基本安全警覺不能鬆懈。」

上海 日本 中國人

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