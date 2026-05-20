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回應賴總統520談話 陸國防部稱「堅決挫敗任何台獨妄動」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國防部發言人蔣斌20日晚間回應賴總統的就職兩周年談話。圖為先前他主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國防部發言人蔣斌20日晚間回應賴總統的就職兩周年談話。圖為先前他主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

賴總統5月20日發表就職兩周年講話，強調維持台海和平穩定是台灣的國家戰略目標，也提到強化不對稱戰力，提升全民防衛韌性等，就此大陸國防部晚間回應表示，共軍始終保持高度戒備，「堅決挫敗任何台獨妄動，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

大陸國防部發言人蔣斌指出，面對「祖國必然統一」的大勢和國際格局深刻調整的現實，賴清德依舊沉迷於「倚外謀獨」的幻覺，打著所謂「和平」的幌子，大肆兜售「台獨謬論」，煽動「以武謀獨拒統」，妄圖改變台灣屬於中國這一根本現狀，將謀獨野心置於台灣民眾福祉之上，「完全是自欺欺人、打錯算盤」。

蔣斌強調，賴清德當局罔顧民族大義和台灣主流民意，勾連外部勢力謀獨挑釁，是導致台海局勢緊張動盪的根源所在。其固守不可能實現的「台獨執念」，變本加厲拿老百姓的血汗錢媚外輸誠，強行把台灣民眾綁上「台獨戰車」，一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。

他稱，正告民進黨當局，砸再多的錢，買再多的武器，都是螳臂當車、以卵擊石，「以武謀獨死路一條，祖國統一才是光明大道」。他最後說，國土不可分、民族不可散，「台獨與台海和平水火不容」。「解放軍始終保持高度戒備，堅決挫敗任何台獨妄動，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

台獨 共軍 賴清德 台海 解放軍

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