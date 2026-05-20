「境外人員動態管控平台」 外媒揭中國對境外人士大規模監控

大陸國家統計局近日公布，2025年入境中國的外國遊客達3517萬人次，較前一年成長30.5%，入境遊客總花費增幅更達39.2%。大陸商務部市場運行和消費促進司長楊沐說，「帶著空箱子而來、滿載而歸」正成為外國遊客的新常態。但英國《每日電訊報》資深記者Sophia Yan（嚴倩君）揭露，透過「境外人員動態管控平台」，中國安全機構正追蹤包括台灣人在內所有境外人士的行蹤及動向。

嚴倩君在題為「中國秘密監控計畫追蹤像我這樣的人」（The secret Chinese surveillance programme tracking people like me）的報導中，引述專門研究中國的獨立資安組織「NetAskari」 的資料指出，外國學生、中國公民的外籍配偶，甚至包括《每日電訊報》的外籍記者，都被納入名為「境外人員動態管控平台」的系統中。

報導稱，這些資料使中國政府能即時掌握境外人士在中國境內的位置、他們接觸過哪些人、過去的行動軌跡，以及其經常往來的人際網絡。深入分析「境外人員動態管控平台」可以看到，中國政府如何整合來自監視器、簽證資料、旅遊訂票App等數據，全方位監控個人。

除了人力線民外，中國政府已建立一套由全國監視器構成的數位天羅地網。有些監視器可以旋轉拍攝整條街道，甚至具備臉部辨識功能。中國目前已安裝超過7億支監視器。與此同時，隨著消費科技普及，今天在中國不論是叫車、點外賣或地鐵電子票務，都必須實名註冊。而AI的進步更讓中國政府越來越能利用即時數據來監控個人行為。

《每日電訊報》指出，在這個平台上，一套關聯圖譜工具可視覺化呈現個人之間的關係，例如同事、同學、鄰居，或同一國籍人士。透過這項工具，使用者甚至可以篩選出「居住在某特定行政區、彼此是同事，且曾一起出現在照片中的所有美國人」。

平台還提供多種資料篩選方式，如查看哪些人同時入境，或哪些人曾被監視器隨機拍到。報導認為，這些大量的數據顯然來自監視器、具臉部辨識功能的出入口。在中國，以臉部掃描進入公共場所早已極為普遍。

報導舉例稱，一名個人的檔案甚至詳細列出：他在哪些街口、超市入口或住宅社區閘門被拍到過多少次。例如，某人曾在一家雜貨店被記錄9次，在某特定路口被拍到78次。

平台還特別標示特定群體，如「五眼聯盟」（美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭）國家的公民，俄羅斯人、烏克蘭人、白俄羅斯人，以及維吾爾人也被單獨分類分析。其他篩選條件還包括：逃犯、外國記者、旅行人士，以及來自香港、澳門或台灣的人。部分個人檔案，包括《每日電訊報》記者，甚至被標示為「可追蹤」。

19日，NetAskari也在網上公布針對「境外人員動態管控平台」研究報告的第一部分。報告稱，令人震驚的是，點擊「記者檔案查詢」欄目後，系統完整列出2021年駐點北京所有外國記者的資料，包括：護照號碼、證件照片、個人手機號碼、出生日期等。其中的照片，很明顯是外籍記者在北京出入境管理局辦理簽證或續簽時所拍攝的標準證件照。

不過，若利用DeepSeek詢問中國建構的「境外人員動態管控平台」是什麼？目的為何？DeepSeek給出的答案是：「境外人員動態管控平台」是中國政府為有效管理日益增多的境外人員（主要指外籍人士），並提升涉外管理與服務水平而推動的一系列數位化、智慧化系統的統稱。

DeepSeek稱，其核心目標在於實現對境外人員的精細化管理和智慧化服務，力求達到「底數清、情況明、管得住、服務好」的目標。