涵蓋關稅、稀土…陸外交部：中美將依元首共識 落實經貿磋商成果

中美經貿磋商後，大陸商務部20日公布初步成果，涵蓋關稅、機制建設、農產品、稀土及航空等議題，並就成立貿易與投資理事會及延長吉隆坡經貿磋商安排達成共識。大陸外交部同日下午表示，雙方將依元首共識盡快落實相關成果。

20日下午大陸外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆就中美經貿合作相關內容表示，中方主管部門已經介紹了中美經貿磋商的初步成果，中美元首在川普訪華期間，深入討論中美經貿關係，為兩國經貿合作明確了方向、提供保障。他續稱，中美雙方將按照兩國元首確定的共識方向，盡快鎖定成果，共同做好落實，為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多的確定性和穩定性。

同日稍早，大陸商務部網站公布「商務部美大司負責人解讀中美經貿諮詢初步成果」。負責人指，應大陸國家主席習近平邀請，美國總統川普於5月13日至15日對中國進行國事訪問，期間兩國元首在北京舉行會晤。5月12日至13日，中美經貿團隊在韓國舉行經貿磋商，為元首會晤作經貿領域準備。雙方就成果具體內容進行密集磋商並達成積極共識。

負責人提到，中美經貿團隊在本次磋商中圍繞關稅問題深入溝通，就有關雙邊關稅做出安排。雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多；對雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。

大陸商務部也呼籲美國信守承諾，未來無論以何種理由加徵或替代對華關稅，美對華關稅水平都不能超過吉隆坡經貿磋商聯合安排的水平，並通過後續磋商，進一步取消對華有關單邊關稅，為雙方拓展經貿合作創造積極條件。

負責人指，中美同意成立政府間貿易理事會和投資理事會，為雙方務實討論貿易和投資領域彼此關切提供平臺，有利於雙方交流政策、拓展合作、管控分歧。

在農產品領域，中美就推動解決雙方部分農產品非關稅壁壘和市場準入問題達成一系列共識，並原則同意將相關產品納入對等降稅框架安排，同時還設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標。

大陸商務部說，期待雙方通過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場準入等方式，為雙向農產品貿易創造有利條件，推動恢復並不斷拓展農產品領域貿易合作。

關鍵礦產方面，中美就稀土等關鍵礦產出口管制問題進行溝通交流，雙方將共同研究解決彼此合理合法關切。另，在航空領域方面，中國商務部說，將按商業原則引進200架波音飛機，並指美國將為中國提供充足的發動機、零部件供應保障。