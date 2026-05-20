回應賴總統就職2周年談話 陸國台辦：充斥謊言與欺騙、敵意與對抗

賴總統20日發表就職2周年談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標，並指台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為等。大陸國台辦就其中的兩岸部分強調，講話充斥謊言與欺騙、敵意與對抗，頑固堅持台獨錯誤立場，陸方強調，「我們決不允許任何人、任何勢力打著任何幌子遂行『台獨』分裂圖謀」。

大陸國台辦發言人陳斌華20日下午就「台灣地區領導人」5·20講話及答記者問中有關兩岸關係內容做出表態。

他表示，賴清德今天的講話充斥謊言與欺騙、敵意與對抗，頑固堅持台獨錯誤立場，宣揚所謂「主權獨立」、「互不隸屬」謬論，渲染「大陸威脅」，升高兩岸對立對抗，蓄意「以武謀獨」、「倚外謀獨」，破壞台海和平穩定，再次坐實其是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

陳斌華說，其一邊繼續鼓吹台獨分裂、操弄「反中抗中」，一邊假惺惺宣稱推動兩岸對話交流，妄圖蒙蔽台灣民眾、欺騙國際輿論。這些慣用伎倆已被越來越多台灣民眾看穿看透，其欺騙行為和挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，註定失敗。

陳斌華稱，台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，過去不是，今後更絕對不是。「台灣問題是上世紀40年代中國內戰的遺留問題，不管1949年以後台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。」

陳斌華表示，捍衛國家主權和領土完整是全體中華兒女的堅定意志，「我們決不允許任何人、任何勢力打著任何幌子遂行台獨分裂圖謀」。陳表示，「台獨」與台海和平水火不容，是破壞台海和平穩定的罪魁禍首。「我們將堅持一個中國原則和『九二共識』，廣泛團結台灣同胞，堅決打擊『台獨』分裂，維護台海和平穩定。祖國終將統一、也必將統一的大潮滾滾向前、勢不可擋。」