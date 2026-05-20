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美中經貿 中方稱落實前期成果與引進200架波音飛機

中央社／ 台北20日電

中國商務部美大司負責人今天針對美中經貿磋商初步成果進行解讀。當中指出，中美雙方重申將繼續落實好前期經貿磋商成果，推動吉隆坡經貿磋商聯合安排延期，並指中國航空將按照商業化原則引進200架波音飛機。

美國總統川普13日至15日訪問中國，並於14日與中國國家主席習近平舉行川習會晤。12日至13日美中經貿團隊在韓國舉行磋商，為雙方會晤做了經貿領域準備。

中國商務部網站今天上午發布商務部美大司負責人就有關經貿初步成果進行解讀，涉及美中關稅、擴大農產品、稀土出口管制、飛機貿易、美牛等議題。

在關稅部分，中國商務部美大司負責人表示，關稅是美中經貿關係中的關鍵問題之一。這次經貿磋商，中美經貿團隊針對關稅問題深入溝通，就有關雙邊關稅做出安排。希望美方信守承諾，未來無論以何種理由加徵或替代對中關稅，美對中關稅水平都不能超過吉隆坡經貿磋商聯合安排的水平，並通過後續磋商，進一步取消對中有關單邊關稅，為雙方拓展經貿合作創造積極條件。

中國商務部美大司負責人又指，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多，對雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。這一安排實施後，不僅有利於穩定和拓展中美雙邊貿易，也將為全球開放合作提供有益借鑑。雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並儘快推動實施。

中國商務部美大司負責人又說，2025年10月，中美雙方在吉隆坡就解決各自關切的經貿問題達成聯合安排，將部分關稅和非關稅措施暫停實施至2026年11月10日，包括美方24%對等關稅和中方相關反制措施；美方出口管制50%穿透性規則和中方相關出口管制等措施；美方對中海事、物流和造船業301調查措施和中方相關反制措施等。

中國商務部美大司負責人表示，相關安排對中美經貿關係穩定意義重大，推動相關安排延期符合兩國共同利益，也符合國際社會期待。這次磋商中，中美雙方重申將繼續落實好前期經貿磋商成果，雙方經貿團隊將保持密切溝通磋商，推動吉隆坡經貿磋商聯合安排延期，為兩國經貿合作提供更加穩定的政策環境和市場預期。

至於川普表示中方同意購買200架波音飛機，中國商務部美大司負責人說，按照中美元首達成的重要共識，中國航空根據自身航空運輸發展需要，將按照商業化原則引進200架波音飛機。同時，美方將為中方提供充足的發動機、零部件供應保障。

另外，中國商務部美大司負責人稱，經過磋商，中美雙方同意成立政府間貿易理事會和投資理事會，雙方經貿團隊將保持密切溝通，儘快就理事會的架構、職能、運行模式等形成具體安排。

吉隆坡 習近平 川普

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