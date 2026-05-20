川習會後展望兩岸 陸國台辦提深化融合發展、盼「這5城市」恢復航班

美國總統川普上周訪問北京，與大陸領導人達成「中美建設性戰略穩定關係」的新定位。針對這個新定位是否會影響大陸對台工作，以及大陸方面對今後兩岸關係有什麼新的展望，大陸國台辦表示，陸方將堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂，深化兩岸交流合作融合發展，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

另外針對兩岸航班，國台辦發言人朱鳳蓮也呼籲台灣方面順應民意，盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。

朱鳳蓮20日上午回應本報記者關於川習會後提問時指出，大陸國家主席習近平同美國總統川普將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，為未來3年，乃至更長時間的中美關係作出了戰略指引，受到兩國人民和國際社會的歡迎，也為中美雙方在台灣問題上妥善管控分歧指明方向。「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，是雙方堅守的目標、共同採取的行動。

她說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身，把握中美關係新定位，必須堅決維護台海和平穩定，這個中美雙方最大公約數。台獨與台海和平水火不容，美方務必慎之又慎處理台灣問題。「我們希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，絕不能支持和縱容台獨，以實際行動維護台海和平穩定。」

朱強調，大陸將深入貫徹落實學習近平重要講話精神，堅定維護國家主權和領土完整，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂，深化兩岸交流合作融合發展，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。「我們也希望廣大的台灣同胞認清賴清德當局『謀獨引戰』的極端危險性、危害性，同我們一道堅定維護台海和平穩定，共創祖國統一和民族復興美好未來。」

另外，近日首批上海遊客抵達金門後返滬，金門縣政府表示，今年規劃辦理4期金門觀光旅遊推介會，朱鳳蓮表示，對於恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊及金門方面的積極反響，我們樂見其成。這充分顯示了兩岸同胞、特別是金門鄉親，對兩岸人員往來正常化和交流合作常態化的熱切期盼。凡是有利於增進兩岸同胞福祉和交流往來的事，我們都願意積極推動，將採取積極措施，支持、鼓勵兩岸民間加強互動交往。她喊話「台灣有關方面」應順應民意，正視島內（指台灣）旅遊業界和民眾的呼聲，盡快解除不合理禁限，推動兩岸旅遊交流恢復正常。

而就近期多家大陸航空公司計畫恢復開通兩岸空中客運直航航線。朱表示，「我們一直在積極推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」。她提到，東方航空、春秋航空、山東航空擬自7月起分別恢復開通成都至台中、寧波至高雄、青島至台中直航航線。「這些是大陸航空公司積極回應兩岸民眾需求的具體措施」，是便利兩岸人員往來和促進兩岸交流合作的好事，「我們大力支持」，希望台灣方面順應民意，盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，進而全面取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

另為推進落實十項促進兩岸交流合作政策措施，大陸福建省近日發布「閩台入境福建旅遊線路」等措施，朱鳳蓮說，大陸福建省精選閩南文化、民間信俗、宗廟祠堂、八閩美食等閩台歷史文化標識突出的五大主題，打造5條6至7天台灣同胞入境旅遊專屬精品線路，深度呈現閩台同根同源的文化魅力，為台胞提供更多個性化、可選擇的入境福建旅遊線路產品。