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川習會後陸國台辦喊話美方台海穩定「前提」：絕不能支持和縱容台獨

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日就川習會涉台議題稱，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。做到這一點的前提，就是絕不能支持和縱容台獨。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日就川習會涉台議題稱，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。做到這一點的前提，就是絕不能支持和縱容台獨。（記者廖士鋒／攝影）

美國總統川普上周訪問北京並與大陸國家主席習近平舉行會談，川習會上台灣議題尤為受矚，特別是川普隨後表態稱「不希望有人走向獨立」。而大陸國台辦20日強調，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容台獨。希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，務必慎之又慎處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日表示，台灣問題是這次中美元首會晤的「重要議題之一」。台灣問題是中國內政。大陸和台灣同屬一個中國是自古至今的事實，是台海真正的現狀，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。解決台灣問題、實現國家完全統一是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族的根本利益。

她說，「維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容台獨。我們希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，務必慎之又慎處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美關係的穩定發展以及台海和平穩定。」

另就川普受訪時表示不希望台灣獨立，陸方如何解讀美方釋放訊號？朱回應，「美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同，也不接受台灣走向獨立。」她指，民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，是台海和平穩定的最大亂源，必將自食惡果，遭到歷史和人民的唾棄。

而川普日前再度點名台灣「偷走了美國的晶片產業」，並要求台積電等科技企業赴美投資。朱表示，民進黨當局罔顧台灣同胞福祉和產業的利益，將島內（指台灣）半導體產業和企業，當成謀取政治私利的籌碼不斷獻祭，其卑劣行徑早已被兩岸同胞看穿和不齒。擴大兩岸經濟合作，深化兩岸融合發展，才是台灣推動台灣高新科技產業持續發展的正確選擇。

有台媒提問，川普表態不希望台灣獨立，美國駐北京大使龐德偉也進一步透露，川普在川習會時表明不支持台獨，美國對台灣的政策是不變的，期盼兩岸問題和平解決。就此，朱鳳蓮重申上述立場，並指希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，絕不能支持和縱容台獨，以實際行動維護台海和平穩定。

針對川普在專訪中表示並不想要飛9500英里打一場戰爭，以及美國對台軍售議題。朱回應，注意到了川普有關的表態，隨後她指，「民進黨當局奴顏卑膝、窮兵黷武，充分暴露其謀獨邪惡本質，和仰人鼻息的心虛膽寒」。她強調台獨與台海和平水火不容；倚外謀獨、以武謀獨是癡心妄想、絕路一條。

就外界關注是否可能會因軍售議題有「川賴通話」？朱鳳蓮回應，「我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的、明確的。」

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