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賴總統「台獨」說法髮夾彎 陸國台辦：玩弄文字遊戲、自欺欺人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日回應賴總統「台獨」說法的轉變，強調民進黨當局只有徹底放棄台獨立場，才能真正維護台海和平穩定。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日回應賴總統「台獨」說法的轉變，強調民進黨當局只有徹底放棄台獨立場，才能真正維護台海和平穩定。（記者廖士鋒／攝影）

川習會後，就台獨議題連美國總統川普表示不希望看到有人走向獨立，賴總統在17日發表回應解釋「台獨」後，當天又更改說法稱「沒有台獨問題」，陸委會副主委沈有忠也出面「澄清」台獨黨綱是民進黨事務，政府不會把維持現狀去與政黨事務做連結。就此，陸方回應稱這是「玩弄文字遊戲」，強調民進黨當局只有徹底放棄台獨立場，才能真正維護台海和平穩定，陸方也喊話民進黨「應當立即廢棄台獨黨綱」，改善兩岸關係。

川普跟習近平會晤後，賴總統17日表示，台獨是台灣不屬於中華人民共和國的一部分，與中華民國和中華人民共和國互不隸屬，同一天他又說，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，「四個堅持」是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。而20日上午，賴總統發表的就職兩周年談話也沒有提到台獨。

陸委會副主委沈有忠19日表示，「台灣前途決議文」與「台獨黨綱」是民進黨事務，政府必須考量的是整體國家利益，不會把維持現狀去與政黨事務做連結，政府維持現狀是依據中華民國憲法與憲法增修條文、兩岸人民關係條例處理兩岸相關事務。

大陸國台辦20日記者會上，本報記者針對上述表態提問。就此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應指，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，台灣從來就不是一個國家，這是真正的台海現狀。實現國家完全統一是全體中華兒女的共同心願，是大勢所趨，大義所在，民心所向。任何人任何勢力都無法阻擋。

她批評，民進黨當局一方面拒不承認兩岸同屬一個中國，頑固堅持台獨分裂立場，不斷進行謀獨挑釁。另一方面又玩弄文字遊戲，欺騙島內（指台灣）民眾和國際社會，欲蓋彌彰，自欺欺人。「台獨與台海和平水火不容，民進黨當局只有徹底放棄台獨立場，停止謀獨挑釁，回到九二共識的政治基礎上來，才能真正維護台海和平穩定，才能改善和發展兩岸關係。」

此外，對於賴總統所稱沒有台獨問題，民眾黨前主席柯文哲表示，民進黨心知肚明，台獨黨綱在國際現實上走不通，所以只能不斷偷換概念，並喊話中華民國憲法與兩岸人民關係條例就是現狀。就此，朱鳳蓮指出，賴清德上台以來大肆勾連外部勢力謀獨挑釁，嚴重破壞兩岸關係，嚴重損害台灣民眾安全福祉，所作所為，大家都看得很清楚，任何詭辯都無濟於事。

她強調，「如果民進黨當局真的沒有所謂台獨的問題，就應當立即廢棄台獨黨綱，停止台獨分裂活動，承認體現一個中國原則的九二共識，以實際行動改善和發展兩岸關係。」

另就台獨表態後，兩岸是不是有可能以擱置爭議的方式緩和關係、推動更多交流？朱回應，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，不斷的翻新花樣炒作「新兩國論」，竭力阻撓兩岸交流合作，是「兩岸和平破壞者、台海危機製造者、台灣民意背叛者」。關於兩岸交流，朱表示，「我們的態度非常明確，願意在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，同台灣各政黨團體和社會各界人士加強交流對話，共享合作成果。」

台獨 台海 陸委會

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