回應賴總統就職2周年談話 陸國台辦：掩蓋不了冥頑不化的台獨本質

賴總統今日發表520就職2周年談話，提到台灣的未來不能夠由境外勢力來決定，也不能被恐懼分裂或短期利益綁架。台灣的未來必須有2,300萬人民共同決定。他還說維持台海和平穩定，阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方。台灣願意在對等尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但是堅定拒絕以和平包裝統一的統戰作為，並提到以實力取得真正的和平。

就此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，不管賴清德說什麼、做什麼都掩蓋不了其冥頑不化的台獨本質，改變不了台灣是中國一部分的地位，割裂不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理連結，更阻擋不了祖國終將統一，也必將統一的歷史大勢。

另，針對17日賴清德在臉書發表5點談話，強調台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者，大陸才是區域不穩定及改變現狀的根源，並重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬等，朱鳳蓮回應指，賴清德所謂的談話充斥著謊言與欺騙、敵意與對抗、偏執與狂妄，無視國際社會反對台獨的立場，掩耳盜鈴、虛張聲勢，妄圖蒙蔽台灣民眾，欺騙國際輿論，充分暴露其色厲內荏，狡詐卑劣的本質。

她批評，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，鼓噪所謂的兩岸互不隸屬，煽動兩岸對立對抗，不斷進行謀獨挑釁，是台海現狀的破壞者，台海和平穩定的最大亂源。其一邊大肆鼓吹台獨分裂謬論，一邊竭力阻撓破壞兩岸交流合作，這些惡行遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，註定失敗。

朱鳳蓮強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀。「台灣的前途只能也必須有包括2,300萬台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。無論賴清德說什麼，做什麼都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，阻擋不了祖國終將統一，也必將統一的歷史大勢」。