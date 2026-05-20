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美施壓伊朗升級 加碼制裁逾50涉伊朗實體 陸港及阿聯企業在列

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國19日宣布擴大制裁逾50個涉伊朗實體與個人，涵蓋伊朗外匯機構、影子船隊油輪及多國關聯企業，其中包括中國大陸、香港及阿聯相關公司。（美聯社）
美國19日宣布擴大制裁逾50個涉伊朗實體與個人，涵蓋伊朗外匯機構、影子船隊油輪及多國關聯企業，其中包括中國大陸、香港及阿聯相關公司。（美聯社）

在持續施壓伊朗、推動重返談判桌並重新開放荷莫茲海峽的背景下，美國19日宣布對伊朗相關網路進一步擴大制裁，此次將逾50個位於伊朗、中國大陸、香港及阿拉伯聯合大公國的實體與個人列入制裁名單，涵蓋伊朗外匯兌換機構Amin Exchange及其關聯企業網絡，以及多艘涉及運輸伊朗石油與石化產品的「影子船隊」船隻，並警告必要時將對相關貿易與金融機構進一步實施「次級制裁」（Secondary Sanctions）。

美國財政部19日在官網發布聲明宣佈，已將Amin Exchange（亦稱Ebrahimi and Associates Partnership Company）及其關聯企業網路列入黑名單。

美國財政部稱，這家位於伊朗的外匯兌換機構為受制裁的伊朗個人和實體促成數億美元海外交易，多家關聯企業則設於中國大陸、香港和阿拉伯聯合大公國。這些制裁將凍結被列名者在美國的資產，並禁止美國人與其進行商業往來。

此外，美國財政部還制裁19艘參與運輸伊朗石油「影子船隊」的船隻，稱這些船隻涉及向海外客戶運輸伊朗石油及石化產品，包括巴貝多籍液化石油氣運輸船Great Sail、帛琉籍產品油輪Ocean Wave，以及巴拿馬籍化學、油品運輸船Swift Falcon。

聲明並指出，財政部也準備對任何支持伊朗非法貿易的外國企業採取行動，包括航空公司；必要時，還將對協助伊朗相關活動的外國金融機構實施「次級制裁」，其中包括與中國獨立煉油廠有關聯的機構。

美國財政部長貝森特在聲明中說，「隨著財政部在『經濟狂怒』（Economic Fury）行動下系統性拆解德黑蘭的地下銀行體系和影子船隊，金融機構必須警惕伊朗政權如何操縱國際金融體系，以製造混亂。」

美國財政部表示，伊朗外匯交易所每年處理數十億美元外幣交易，使伊朗政府得以規避制裁並進入國際金融體系，並稱這些空殼公司為伊朗銀行管理數億美元交易。貝森特表示，「伊朗的影子銀行體系促成了資金非法轉移，用於恐怖主義目的。」

彭博稱，川普政府近來持續加碼對伊朗制裁，希望通過名為「經濟狂怒」的行動迫使德黑蘭重返談判桌。這一行動名稱取自美軍針對伊朗展開的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）。

伊朗 荷莫茲海峽 阿拉伯

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