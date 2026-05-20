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普亭訪陸 陸官媒形容「老朋友笑著來了」、「半個內閣到中國」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
俄羅斯總統普亭搭乘專機19日晚間飛抵北京，展開第25次訪問。（中新社）
俄羅斯總統普亭搭乘專機19日晚間飛抵北京，展開第25次訪問。（中新社）

俄羅斯總統普亭19日晚間飛抵北京，展開第25次訪問。 具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」20日指出，大陸外交部長王毅在紅毯上與普亭「開心握手，邊走邊聊」，普亭乘專車前「特意脫掉西裝」，形容其「笑著來到北京」，顯示普亭對北京環境相當熟悉。文章並以「一位貴客走了，另一位貴客來了」形容美國總統川普訪京結束後普亭接續到訪，強調「中俄關係不一般」，並以「老朋友」形容普亭，稱「北京歡迎你」。

「牛彈琴」20日一早刊出題為「普亭笑著來到北京」的文章指，看圖片和影片，普亭飛抵北京當時已是深夜，王毅到機場迎接，在紅毯上，兩人開心握手邊走邊聊。「牛彈琴」寫道，「乘坐專車前，普亭還特意脫掉了西服。對普亭來說，北京是一個很熟悉的地方。」

文章提到，大陸外交部發言人郭嘉昆此前就介紹，這是普亭第25次到訪中國。他帶來了一個龐大的代表團。據報，俄方有5位副總理、8位部長，俄羅斯石油公司總裁、國家原子能公司首席執行官、國家航天集團總裁等隨行。「難怪有人評價，半個俄羅斯內閣到了中國。」

文指，這次訪陸前，普亭還發表影片講話表示，很高興再次訪華。定期互訪和舉行俄中元首會晤，是全方位發展兩國關係、挖掘其真正無限潛力的重要且不可或缺的一部分。「算起來，這還是普亭第一次在出訪前發表影片講話」，足見俄方對這次訪問的高度重視，也折射出中俄關係長期穩定發展的內生動力。

此外，文章再指，在19日大陸外交部記者會上，針對媒體詢問，上周美國總統川普訪問了中國，本周俄羅斯總統普亭也訪中，這種元首外交的時間安排具有怎樣的考量？中國希望透過這一系列的外交活動向世界傳遞怎樣的訊號？郭答，中方歡迎普亭對華進行國是訪問。中俄是新時代全面戰略協作夥伴，普亭總統此訪期間，兩國元首將就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

「牛彈琴」最後寫道，「一位貴客走了，另一位貴客來了。」接下來的幾天，世界將繼續關注北京。文章並指，「中俄關係不一般」，「老朋友普亭來了，北京歡迎你。」

此前，普亭赴陸訪問前夕並未循例在大陸官媒發表文章，而是發表約5分鐘預錄影片。他在影片中強調，俄中關係的特質體現在相互理解與信任，並在涉及包括捍衛主權和國家統一的兩國核心利益問題上相互支持。普亭預計20日與大陸國家主席習近平會談。

普亭 王毅 俄羅斯

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