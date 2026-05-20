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陸70城房價止跌趨穩 4月續見改善信號

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸房地產近來有止跌回穩跡象。圖為今年四月間，山西太原市一房地產售樓處的銷售情景。（中新社）
大陸房地產近來有止跌回穩跡象。圖為今年四月間，山西太原市一房地產售樓處的銷售情景。（中新社）

大陸房地產近年跌跌不休，但最近數月已陸續止跌，大陸七十個大中城市房價數據繼續出現邊際改善信號。專家分析，目前止跌趨穩勢頭將繼續維持。

根據中國國家統計局十八日發布的數據顯示，二○二六年四月，七十個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比降幅收窄或與上月相同。新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市個數比上月增加。

從新房價格來看，四月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲百分之○點一。其中，上海、廣州深圳分別上漲百分之○點四、百分之○點一和百分之○點一，北京下降百分之○點二。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降百分之○點一，降幅比上月收窄○點一個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降百分之○點三。七十個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市共有二十一個，比上月增加五個。

從二手房價來看，四月，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲百分之○點四。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲百分之○點四、百分之○點七、百分之○點二和百分之○點三。二線城市二手住宅銷售價格環比下降百分之○點二。三線城市二手住宅銷售價格環比下降百分之○點三，降幅比上月收窄○點一個百分點。七十個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲或持平城市共有十六個，比上月減少一個。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，四月二手房交易保持活躍是重點城市房價回穩的重要支撐。據中指研究院數據，四月，二十城二手住宅成交十五點六萬套，環比增長百分之五點五，同比增長百分之十三點五。

李宇嘉認為，四月，在樓市交易季節性轉淡的情況下，房價仍能保持止跌趨穩態勢，根源在於市場供需關係好轉，預期開始趨於健康，市場自發修復能力開始發揮作用。未來兩個月，市場止跌趨穩的態勢料將維持。

房價 深圳 廣州

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