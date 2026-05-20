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習普會登場 將簽40項合作
俄羅斯總統普丁昨（19）日晚間飛抵北京，展開對大陸第25次訪問。出訪前夕他預錄影片向大陸民眾發表談話，強調俄中關係的特質體現在相互理解與信任，並在涉及包括捍衛主權和國家統一的兩國核心利益問題上相互支持。普丁預計今日與大陸國家主席習近平會談。
普丁赴陸訪問前夕並未循例在大陸官媒發表文章，而是發表約五分鐘預錄影片。他表示，雙方正在關鍵合作領域落實重大倡議。
普丁說，他由衷珍視習近平有意與俄羅斯展開長遠合作；俄羅斯與大陸積極發展政治、經濟、防務等領域的聯繫，擴大人文交流，鼓勵民間往來，這些構成了即將在北京舉行的會談議程。
此次俄方官員包含五位副總理與八位部長，陣容十分浩大。雙方領導人會談將於20日舉行，分為小範圍、大範圍兩次，而俄國代表團多達39人參加，此外還將有茶敘環節。
雙方預計將簽署近40項雙邊合作文件，涵蓋工業、交通、核能等領域。
普丁與習近平還將簽署「建立多極世界和新型國際關係的聯合宣言」並發表聯合聲明。
天然氣管道協議成為此次會談焦點，彭博報導，普丁希望在與習近平會談時推進「西伯利亞力量二號」天然氣管道項目。
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