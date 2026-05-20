520前夕 共軍遼寧艦赴西太平洋演訓

在五二○賴清德總統就職兩周年前夕，中共海軍航母遼寧艦編隊赴西太平洋相關海域開展訓練，涉及實彈射擊、綜合救援等科目。

據「人民海軍」消息，五月十九日遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。期間將進行遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護、綜合救援等科目演練，檢驗提升部隊實戰化訓練水準。這是根據年度計畫組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐。

此前，遼寧艦在四月廿日曾穿越台灣海峽，當時我國防部指出國軍綿密監控，國防部發布的照片也可清晰看到遼寧艦飛行甲板上的艦載戰鬥機以及直升機。五月九日大陸國防部證實其海軍在澎湖西南海域活動，並強調根本不存在「海峽中線」。共軍在相關區域開展軍事行動，完全正當合理。

近期中共海軍演訓動作不少。四月十九日，其東部戰區組織一三三號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，並於四月廿二日經與西水道返回。四月十八日東部戰區也在東海相關海空域組織海空兵力開展聯合戰備巡航。此外，四月廿八日南部戰區海軍在南海海域例行巡航。四月卅日進一步組織海空兵力在民主礁（陸稱黃岩島）領海領空開展戰備警巡。稍早南部戰區組織一○七編隊在菲律賓呂宋島以東海域開展實彈射擊等演訓。