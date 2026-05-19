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外界籲史瓦帝尼儘早與大陸建交 陸外交部這樣回應

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社
大陸於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，日前順利返台。不過有大陸媒體人士呼籲史瓦帝尼儘早與大陸建交，不要一再錯失發展機遇。大陸外交部發言人郭嘉昆19日表示，今年5月1日起，中方對53個非洲建交國全面實施零關稅，大陸大市場向非洲敞開大門，真誠希望所有非洲國家都能成為中非合作「全家福」中的一員，搭乘大陸發展快車，融入中非友好，實現中非共同現代化。

北京日報報導，今年以來中非合作取得積極進展，前4個月雙邊貿易同期首次突破人民幣8000億元。非洲特色好物進入大陸消費市場，大陸優質產品也在賦能非洲發展建設，非洲多國人士將中非合作稱為拉動非洲發展的「加速器」。也

郭嘉昆表示，在中非合作論壇和共建「一帶一路」框架下，中非全方位合作蓬勃發展，助力非洲各國工業化和農業現代化進程，也給非洲人民帶來了實實在在的好處。

大陸於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。

外交部 史瓦帝尼 大陸

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