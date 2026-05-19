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德專家看美俄元首訪中：當前地緣政治對中國相對有利

中央社／ 台北19日電
美國總統川普與俄羅斯總統普丁接連訪問中國，受到全球關注。圖為川普訪中受到習近平的高規格接待。（路透）
美國總統川普與俄羅斯總統普丁接連訪問中國，受到全球關注。圖為川普訪中受到習近平的高規格接待。（路透）

美國總統川普俄羅斯總統普丁接連訪問中國，受到全球關注。德國智庫中國研究學者宋高祖對此表示，當前的地緣政治格局，讓中國處在相對有利的位置，美俄在不同程度上都需要中國。同時，普丁這次訪中的目的是確認美中關係的任何改善，不會以犧牲俄羅斯的利益為代價。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，位在柏林的墨卡托中國研究中心（MERICS）專家宋高祖（ClausSoong）分析，由於中國處在相對有利位置，意味著中國目前不須在美國和俄羅斯之間作出明確選擇，也不必急於與俄羅斯和西方之間的緊張關係作切割。

宋高祖認為，川普（Donald Trump）受到習近平的高規格接待，並看似輕鬆地離開北京後，普丁（Vladimir Putin）此行便可能帶有一層試探意味，也就是需要確認美中關係的任何改善，不會以犧牲俄羅斯的利益為代價。

他分析，對北京而言，中俄關係雖然仍是戰略重點，但不意味著兩國關係對等。如今，俄羅斯對中國的依賴，遠大於中國對俄羅斯的依賴。

宋高祖表示，另一項值得注意的是，如果俄羅斯想結束烏克蘭戰爭，哪一國會是它可信賴的調解國。

報導指出，從5月9日二戰勝利日閱兵規模明顯縮水，到烏克蘭持續打擊俄羅斯石油基礎設施，都顯示俄羅斯可能正陷入戰爭疲勞。一些觀察人士認為，克里姆林宮或許正在試探結束戰爭的可能方式。

宋高祖說，在烏克蘭問題上，中國不想要戰爭，這不符合中國的長遠利益，因此北京不太可能在這場戰爭上發揮過於直接的作用。然而，一旦俄羅斯政權因此崩潰，對北京而言風險更大，一個實力大幅削弱、甚至陷入不穩的俄羅斯，將帶來直接的戰略風險。

至於20日可望登場的「習普會」，宋高祖形容，「中俄就像一對同床異夢的夫妻」，雙方利益有重合，但並不完全一致。對中國而言，關鍵利益之一是確保更可靠、更可持續的能源供應，同時避免過度依賴俄羅斯石油，以免讓莫斯科在談判中獲得過多籌碼。

他說，對中國和俄羅斯這樣的國家而言，協議「往往只是一個過程的開始，而不是終點」，兩國間一些倡議至今停滯中，雙方「根本不存在所謂的『無上限夥伴關係』」。不過，如果中國在歐洲和俄羅斯之間權衡利弊的話，能為中國提供更多的仍然是俄羅斯。

俄羅斯 德國 川普

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