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香港特首將出訪中亞國家 60名商貿代表隨行

中央社／ 香港19日電
香港行政長官李家超。（中通社）
香港行政長官李家超。（中通社）

香港行政長官李家超將於下月初率領代表團訪問中亞，以拓展當地市場及加強與當地政府聯繫，屆時將有60名商貿代表隨行。

李家超今天公開宣布，他將會率領代表團出訪哈薩克和烏茲別克。

他說，中亞地區正積極推進經濟多元化，在金融、貿易、基建、創科、旅遊、綠色發展等多個領域發展蓬勃，與香港有很多合作空間，而即將出訪的哈薩克和烏茲別克，是中亞兩個龐大市場，天然資源豐富、經濟持續發展、增長動力強勁、市場潛力優厚。

他說，這次出訪中亞的代表團將是本屆政府規模最大、人數最多、涵蓋企業範圍最廣的外訪代表團，成員包括政府官員，以及超過60位高級別商貿代表，涵蓋工商、金融、法律、建築工程、物流、創科等多個領域。

在60位商貿代表之中，約30人是大陸企業代表。

李家超說，這次出訪中亞有三個主要目的，一是進一步開拓新興市場；二是加強政府與政府之間的關係與往來，推動雙方更緊密合作；三是構建樞紐對樞紐的合作模式。

哈薩克 李家超 香港

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