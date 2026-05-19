沈有忠：「台獨」是政治語言 現階段台灣沒有獨立問題

在美國總統川普表示不想看到有人走向獨立，也不想看到「有人說要台獨，是因為有美國支持」之後，賴政府開始積極對「台獨」做出各種解釋。陸委會副主委沈有忠19日表示，「台獨」是一個政治語言，裡面的內涵相當複雜。現階段對於台灣而言，沒有獨立的問題，只有被威權統一的壓力。

根據陸委會新聞稿，沈有忠副19日出席「『川習會』後美中台及兩岸情勢發展」座談會時，強調美國對台政策不變，對台軍售沒有對中方做出任何承諾；政府維持現狀立場一貫，持續與美國等友盟國家深化合作，共同守護台海和平穩定現狀。

關於所謂的「台獨」議題，沈有忠說，「台獨」是一個政治語言，裡面的內涵相當複雜。兩岸目前是制度差異、也是被統一與維持現狀的拉扯。中華人民共和國是獨裁體制，中華民國是一個成熟的民主國家，互不隸屬是客觀事實。現階段對於台灣而言，沒有獨立的問題，只有被威權統一的壓力。

沈有忠表示，政府的立場一貫未變：我們不接受被威權獨裁統一，堅定捍衛自由民主的現狀。在兩岸議題上，就是捍衛中華民國的生存發展、維持台海和平穩定的現狀。我們拒絕中共的「一中」敘事和「一國兩制」，因為這些敘事和主張都是要消滅中華民國，要終結台灣的民主憲政。

沈有忠並指出，在地緣政治上，中共持續擴張軍備，在東海、台海、南海等地不斷製造灰帶衝突及軍事施壓，是民主國家的威脅和衝突的來源，也是印太地區的麻煩製造者。台、美和第一島鏈，乃至於全球民主國家，都會繼續維持順暢的溝通，深化合作，共同維護台海的和平與穩定。

他強調，台海和平與穩定的現狀，是台灣、美國與全球民主國家共同的利益。想要改變現狀的，只有中共。甚至不放棄用武力來改變這個現狀。我們追求和平、深化民主、捍衛國家主權，這些都是透過提升自我實力、強化與國際合作而得到確保。附和中共的「一中」敘事，甚至削弱國防，都是讓國際社會對台灣自我防衛決心的質疑，這種和平是將主權以及兩岸的主導權交給中共，犧牲主權和民主，完全沒有保障，西藏、香港已經是前車之鑑。