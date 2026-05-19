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解放軍批日「防衛白皮書」：為大肆擴軍備武精心編織藉口

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本政府2026年版「防衛白皮書」草案日前曝光。共軍19日痛批指出，這份草案大肆炒作所謂「中國威脅論」。「明眼人一看便知，這套顛倒是非的敘事，看似是日本對區域安全的擔憂，實則是其為自身軍事鬆綁、大肆擴軍備武精心編織的藉口」。圖為2024年10月下旬，遼寧艦、山東艦編隊首次開展雙航艦編隊演練。（新華社）
日本政府2026年版「防衛白皮書」草案日前曝光。共軍19日痛批指出，這份草案大肆炒作所謂「中國威脅論」。「明眼人一看便知，這套顛倒是非的敘事，看似是日本對區域安全的擔憂，實則是其為自身軍事鬆綁、大肆擴軍備武精心編織的藉口」。圖為2024年10月下旬，遼寧艦、山東艦編隊首次開展雙航艦編隊演練。（新華社）

日本政府2026年版「防衛白皮書」草案日前曝光。圍繞中共軍方在日本周邊的動向，草案對在太平洋一側日益頻繁的活動表示警惕。共軍19日痛批指出，這份草案大肆炒作所謂「中國威脅論」。「明眼人一看便知，這套顛倒是非的敘事，看似是日本對區域安全的擔憂，實則是為自身軍事鬆綁、大肆擴軍備武精心編織的藉口。」

解放軍新聞傳播中心主管微信公眾號「鈞正平工作室」發布，縱觀草案全文，充斥著主觀臆斷與雙重標準。日方提及去年中共海軍在太平洋海域的雙航艦編隊演訓，無端指責中方軍事活動「加劇地區緊張」，炒作所謂戰機「異常接近」、海域活動「不透明」等議題。

然而事實是，中共軍隊常態化開展遠洋演訓、海域巡航，均屬於年度計畫內的例行性訓練，且嚴格遵循相關國際法與國際慣例，從未主動挑起爭端或威脅任何國家的安全。

文章提到，反倒是日方，刻意回避自身長期在周邊海域開展高頻率偵察監視、抵近挑釁滋擾的事實，也無視自身頻繁拉攏域外勢力開展大規模聯合軍演、持續推進軍事力量外向化部署的舉動。將中國大陸正常的國防建設汙名化為「安全威脅」，這種行為本質上是典型的顛倒是非、混淆視聽。

至於日方對大陸「國防開支缺乏透明度」的指責，文章認為更是荒謬。數據顯示，日本國民人均防衛開支已達大陸的三倍，自衛隊員人均防衛開支更是大陸的兩倍有餘。作為一個年年大幅增加防衛預算、連續多年軍費開支創新高並突破9兆日元的國家，卻反過來對堅持走和平發展道路、奉行防禦性國防政策的大陸指手畫腳、說三道四，實屬賊喊捉賊。

文章表示，值得警惕的是，日本正借炒作「中國威脅」之名，行「軍事鬆綁」之實。近年來，日本不僅連續大幅增加防衛預算，還修改「防衛裝備轉移三原則」以出口殺傷性武器，並啟動大規模編制調整，加速向攻防兼備型軍隊轉型。種種跡象表明，日本所謂的「專守防衛」已名存實亡，「新型軍國主義」思潮正從危險苗頭演變為現實的地區安全威脅。

此次新版防衛白皮書刻意放大所謂「中國威脅」，本質上就是企圖透過塑造「外部敵人」，來轉嫁境內治理矛盾，為持續擴軍備戰、強化對外軍事捆綁、干預區域事務製造輿論藉口，最終服務於狹隘的地緣政治私利。

可以肯定的是，日本罔顧事實、反覆炒作虛假「中國威脅論」，堆砌對立話術、製造安全焦慮，終究是徒勞無功。這種謊言既誤導不了國際社會認知，也掩蓋不了其自身擴軍備戰的真實野心，更撼動不了大陸堅定維護國家主權、安全、發展利益的堅定決心。

解放軍 共軍 中方

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