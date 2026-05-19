陸外交部：過去一年中國中央政府批准台灣參加WHO活動18人次

台灣參與世界衛生大會（WHA）再度遭到中共封殺，中共外交部18日晚間就此發布新聞稿表示，「中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。台民進黨當局頑固堅持『台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在」。

5月18日，第79屆世界衛生大會總務委員會和全會分別做出決定，拒絕將個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程，這是WHA連續第10年拒絕涉台提案。

對此，中共外交部以發言人名義發布新聞稿表示，「在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則」。

新聞稿表示，「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。在一個中國原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參與世衛組織的相關技術會議。過去一年，中國中央政府共批准台灣地區醫療技術專家參加世衛組織技術活動共計18人次，涉及免疫戰略、疫苗研製、精神衛生、數字健康等各類技術議題。」

中共外交部強調，在《國際衛生條例》框架下，台灣地區同世衛組織和各國的信息交流機制是暢通和完善的，能夠及時獲取世衛組織發布的突發公共衛生事件信息，也能夠及時向世衛組織通報。兩岸還有暢通的傳染病疫情信息通報機制，並舉行了醫院院長論壇等活動。這些都充分說明，中國中央政府在解決台灣同胞關心的衛生健康問題上態度是真誠的，台灣地區參與世衛組織技術領域溝通合作渠道是充分和暢通的，台灣同胞的健康權利是有保障的。

新聞稿並稱，「相較於少數國家鼓噪助台參與世衛大會的政治操弄，中國中央政府的妥善安排和切實行動對台灣同胞民生福祉才真正有意義，所謂『國際防疫體系缺口』純屬政治謊言」。

中共外交部還表示，民進黨當局和個別國家公然開歷史倒車，蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，企圖挑戰一個中國原則。這不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是挑戰國際正義和普遍共識。中方不同意台灣地區參加今年世衛大會，得到了國際社會廣泛理解和支持，國際社會絕大多數國家向中方重申堅持聯大第2758號決議、堅定支持一個中國原則、反對台灣參加世衛大會，並通過專門致函世衛組織秘書長等方式支持中方立場。

據我外交部18日新聞稿，已有超過50餘國的行政或立法部門展現堅定支持台灣參與WHA及國際組織的立場，11個具有「世界衛生組織」（WHO）會員國身分的我國友邦均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」（supplementary item）；瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等友邦國會也以通過友我決議等方式，持續多元為我國際參與發聲。

外交部林佳龍部長與衛生福利部長石崇良親赴日內瓦，主持16日友邦代表團餐會及17日外交酒會，感謝友盟國家長久以來在WHA案給予台灣的強力支持，確保台灣的聲音被全世界聽見。

法新社報導，本屆世界衛生大會除台灣繼續尋求加入，美國和阿根廷則繼續申請退出ＷＨＯ。