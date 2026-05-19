塞席爾撤銷賴飛行許可 王毅稱許

賴清德總統四月出訪非洲友邦史瓦帝尼行前傳出因塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等非洲三國臨時取消飛行許可，導致總統專機無法出訪，隨後賴總統搭乘史國專機到訪該國。而塞席爾外長近日到訪北京，大陸外長王毅與其會談時，讚賞塞席爾「撤銷台獨勢力代表人物賴清德外竄飛行許可」。

據大陸外交部網站消息，王毅昨天在北京同塞席爾外交部長富爾舉行會談。王毅說，近期，塞席爾政府和多個友好國家政府一道，「依法依規、光明正大，撤銷台獨勢力代表人物賴清德外竄飛行許可，塞方還發布公告，公開表明堅持一個中國原則的嚴正立場，中方對此高度讚賞」。

王毅聲稱，一個中國原則早已成為國際共識，聯大二七五八號決議的權威不容置疑，「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。相信越來越多的國家會像塞席爾一樣，站在國際公理和歷史正確一邊」。大陸願同塞方以建交五十周年為契機，促進雙方在數位經濟、海洋經濟、島嶼經濟、綠色經濟等領域合作，願以陸方宣布的對非零關稅全面落地為契機，為非洲國家提供更多發展機遇。富爾表示，塞方重申堅持一個中國政策。

賴總統當時出訪計畫受阻，總統府秘書長潘孟安指出，這種透過政治與經濟施壓第三國，迫使其改變飛航許可決定的主權行為，是中國無視國際規則與秩序的粗暴做法。我官員也批評，此舉涉及干涉他國內政並衝擊飛行安全等普世原則，國際上極為罕見。