聽新聞
0:00 / 0:00

塞席爾撤銷賴飛行許可 王毅稱許

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

賴清德總統四月出訪非洲友邦史瓦帝尼行前傳出因塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等非洲三國臨時取消飛行許可，導致總統專機無法出訪，隨後賴總統搭乘史國專機到訪該國。而塞席爾外長近日到訪北京，大陸外長王毅與其會談時，讚賞塞席爾「撤銷台獨勢力代表人物賴清德外竄飛行許可」。

據大陸外交部網站消息，王毅昨天在北京同塞席爾外交部長富爾舉行會談。王毅說，近期，塞席爾政府和多個友好國家政府一道，「依法依規、光明正大，撤銷台獨勢力代表人物賴清德外竄飛行許可，塞方還發布公告，公開表明堅持一個中國原則的嚴正立場，中方對此高度讚賞」。

王毅聲稱，一個中國原則早已成為國際共識，聯大二七五八號決議的權威不容置疑，「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。相信越來越多的國家會像塞席爾一樣，站在國際公理和歷史正確一邊」。大陸願同塞方以建交五十周年為契機，促進雙方在數位經濟、海洋經濟、島嶼經濟、綠色經濟等領域合作，願以陸方宣布的對非零關稅全面落地為契機，為非洲國家提供更多發展機遇。富爾表示，塞方重申堅持一個中國政策。

賴總統當時出訪計畫受阻，總統府秘書長潘孟安指出，這種透過政治與經濟施壓第三國，迫使其改變飛航許可決定的主權行為，是中國無視國際規則與秩序的粗暴做法。我官員也批評，此舉涉及干涉他國內政並衝擊飛行安全等普世原則，國際上極為罕見。

王毅 賴清德 史瓦帝尼

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／原訂4月22日出訪…賴總統赴史瓦帝尼喊卡 從國際關係理論如何判斷

世衛大會再拒涉台提案 陸國台辦：不認九二共識「走旁門左道」必遭挫敗

陸外交部批 「賴清德當局」是台海和平穩定最大亂源

張榮恭：川普明白拒絕賴清德政府「倚美謀獨」

相關新聞

俄中互動…普亭訪陸 深化戰略合作

應大陸國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭將於今日對大陸進行兩天的訪問，這也是他去年九月以來再度訪問大陸。中共中央黨報人民日報昨日發文稱，當前中俄關係處於歷史最好時期，樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的「大國關係典範」。

美學者：習普會可能談台灣

衛報報導，美國總統川普剛離開中國大陸，北京隨即宣布俄羅斯總統普亭即將訪中，預計十九日至廿日到訪。專家指出，台灣議題很可能成為習普會重點。

塞席爾撤銷賴飛行許可 王毅稱許

賴清德總統四月出訪非洲友邦史瓦帝尼行前傳出因塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等非洲三國臨時取消飛行許可，導致總統專機無法出訪，隨後賴總統搭乘史國專機到訪該國。而塞席爾外長近日到訪北京，大陸外長王毅與其會談時，讚賞塞席爾「撤銷台獨勢力代表人物賴清德外竄飛行許可」。

中共新版「發展黨員工作細則」 突出「政治品質純潔」要求

中共18日發布新版的「發展黨員工作細則」，當中除了強調「兩個確立」、「兩個維護」，更指出要「把政治標準放在首位」，「發展政治品質純潔的黨員」。

世衛大會再拒涉台提案 陸國台辦：不認九二共識「走旁門左道」必遭挫敗

第79屆世界衛生大會（WHA）18日於瑞士日內瓦召開，再次作出不將涉台提案列入大會議程。大陸國台辦發言人陳斌華18日晚間指出堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，更表示民進黨政府不承認「九二共識」，企圖在「走旁門左道」、「搞突破」，這是「此路不通、必遭挫敗」。陸方也聲稱「台灣同胞的健康權利有切實保障」。

王毅晤塞席爾外長 讚賞「撤銷台獨勢力代表人物賴清德飛行許可」

賴清德總統4月出訪非洲友邦史瓦帝尼行前傳出因為塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等非洲三國臨時取消飛行許可，導致總統專機無法出訪，隨後賴總統搭乘史國專機到訪該國。而塞席爾外長近日到訪北京，中共外長王毅與其會談時，讚賞塞席爾「撤銷台獨勢力代表人物賴清德外竄飛行許可」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。