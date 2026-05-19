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美學者：習普會可能談台灣

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

衛報報導，美國總統川普剛離開中國大陸，北京隨即宣布俄羅斯總統普亭即將訪中，預計十九日至廿日到訪。專家指出，台灣議題很可能成為習普會重點。

報導說，川普上周與大陸國家主席習近平會面，但烏克蘭戰爭與中俄關係似乎並非川習會重點。中方聲明僅簡短提到「烏克蘭危機」，美方聲明則完全未提及；相較之下，美中有關台灣的說法受到各界關注，其他則側重貿易與伊朗戰爭

華府智庫「大西洋理事會」資深研究員韋伯斯特表示，「台灣很可能也是習普會潛在主題」。

韋伯斯特說，北京可能尋求與莫斯科簽署更多化石燃料協議，以確保在未來發生衝突時的能源供應。他說，擴大俄羅斯通往中國的石油管線輸送能力，「將大幅提升北京在台灣突發情勢下的石油安全」。

普亭一向支持中方的「一個中國」政策，他曾在二○二四年十一月說，支持北京對台灣的主張，普亭還說他認為台灣試圖在亞洲挑起類似烏克蘭的危機，以吸引外部支持。

自俄羅斯二○二二年全面入侵烏克蘭以來，中俄關係持續深化引發西方憂慮。西方外交官與分析人士認為，北京對莫斯科提供經濟與外交支持，協助俄羅斯延續戰事。

習近平與普亭至今已會面逾四十次，遠高於習近平與西方領導人的互動頻率。中俄雙邊貿易也自二○二二年起飆升至歷史新高，中國購買俄羅斯逾四分之一出口商品，並大量採購俄羅斯原油，為莫斯科帶來數千億美元收入。

普亭 伊朗戰爭 俄羅斯

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