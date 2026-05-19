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俄中互動…普亭訪陸 深化戰略合作

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
俄羅斯總統普亭（前左）緊接在美國總統川普之後訪問大陸，將會見大陸國家主席習近平（前右），美中俄關係受關注。圖為去年九月普亭出席北京閱兵。（路透）
俄羅斯總統普亭（前左）緊接在美國總統川普之後訪問大陸，將會見大陸國家主席習近平（前右），美中俄關係受關注。圖為去年九月普亭出席北京閱兵。（路透）

應大陸國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭將於今日對大陸進行兩天的訪問，這也是他去年九月以來再度訪問大陸。中共中央黨報人民日報昨日發文稱，當前中俄關係處於歷史最好時期，樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的「大國關係典範」。

美國總統川普甫於十五日結束訪陸行程，普亭隨即於今日到訪，習近平在一周內迎接美、俄領袖，美中俄關係受關注。

大陸與俄國已形成領導人每年互訪慣例。大陸駐俄大使張漢暉日前接受俄媒Mail.ru焦點頻道專訪表示，在習近平和普亭的親自關心和戰略引領下，雙方建立了超越傳統軍事政治同盟的新型大國關係，樹立了大國、鄰國交往的典範，具有「持久戰略韌性」。習、普會晤四十餘次，通話、致信百餘次，為中俄關係長期健康穩定發展提供「最可靠保障」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示，這將是普亭第廿五次到訪大陸。訪問期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。他說，近年來中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定深入發展，也為「維護全球戰略穩定和國際公平正義」作出重要貢獻。

據大陸商務部數據，去年雙邊貿易額達二二七九億美元，大陸連續十六年蟬聯俄羅斯第一大貿易夥伴，今年前四個月雙邊貿易額八五二點四一億美元，同比增長百分之十九點七。而第十屆俄中博覽會十七日至廿一日在哈爾濱登場，俄羅斯副總理特魯特涅夫提及，雙方應繼續相互轉讓技術，技術能為兩國在現代世界的發展創造機遇。

大陸副總理張國清則提出了拓展共贏發展空間的四點建議，首先是鞏固雙邊貿易基礎，進一步發展能源、礦產等傳統大宗商品貿易。其次是加強產業投資協作，發揮好升級版中俄投資保護協議的作用。第三是拓展創新合作領域，深化基礎研究、成果轉化等方面以及ＡＩ等領域合作。最後是暢通交流對接管道，發揮好雙方政府間及企業間合作機制的作用。

普亭 習近平 俄羅斯

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