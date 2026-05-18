中共新版「發展黨員工作細則」 突出「政治品質純潔」要求

中共18日發布新版的「發展黨員工作細則」，當中除了強調「兩個確立」、「兩個維護」，更指出要「把政治標準放在首位」，「發展政治品質純潔的黨員」。

據新華社18日晚間消息，近日中共中央辦公廳印發了「中國共產黨發展黨員工作細則」並發出通知，這是2014年5月以來首度修訂，全文一共有44條，於今年4月2日由中共政治局常委會會議修訂。

中辦的通知要求各級黨委要「把抓好發展黨員工作作為重大政治責任」，要把政治標準放在首位，加強教育培養，強化思想入黨，從嚴政治審查，深入考察發展物件的入黨動機、政治素質和現實表現，嚴把入口關。不斷優化黨員隊伍結構，注重從青年和產業工人、農民、知識份子中發展黨員，做好在新興領域發展黨員工作。

「細則」規定，黨組織必須對發展對象進行政治審查。政治審查主要內容是：堅定馬克思主義信仰、共產主義覺悟和中國特色社會主義信念的情況；深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的「現實表現」；對黨的理論和路線、方針、政策的態度；政治歷史和在重大政治鬥爭、急難險重任務中的表現；遵紀守法和遵守社會公德、家庭美德以及網路行為表現的情況；家庭主要成員和重要社會關係的政治情況。

「細則」要求各級黨委要注重從青年和產業工人、農民、知識份子中發展黨員，重視在生產、工作第一線發展黨員，做好在「新興領域」中發展黨員工作，優化黨員隊伍結構。

中共中組部負責人則在「答記者問」指出，「細則」保持原有7章、44條的總體框架不變，主要修改之處包含，聚焦把政治標準放在首位，突出體現堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」的要求，在總則中提出「發展政治品質純潔的黨員」，在相關章節條款中增寫「縣級黨委組織部門和執紀執法等相關部門建立政審聯審制度」等內容。此外也聚焦「用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂」、優化黨員隊伍結構等。

根據中共中組部2025年6月底發布的「中國共產黨黨內統計公報」，截至2024年12月31日，中共黨員總數為10027.1萬名，比2023年底淨增加108.6萬名。中共現有基層組織525.0萬個，比2023年底淨增7.4萬個。2024年共發展黨員213.1萬名。