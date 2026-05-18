世衛大會再拒涉台提案 陸國台辦：不認九二共識「走旁門左道」必遭挫敗

第79屆世界衛生大會（WHA）18日於瑞士日內瓦召開，再次作出不將涉台提案列入大會議程。大陸國台辦發言人陳斌華18日晚間指出堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，更表示民進黨政府不承認「九二共識」，企圖在「走旁門左道」、「搞突破」，這是「此路不通、必遭挫敗」。陸方也聲稱「台灣同胞的健康權利有切實保障」。

陳斌華表示，這是世界衛生大會連續第10年拒絕個別國家提出的所謂涉台提案。有關決定再次表明，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不容挑戰、不可撼動；也再次表明，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，企圖在台灣地區參加世衛大會的問題上走旁門左道、搞所謂「突破」，「此路不通、必遭挫敗」。

他強調，台灣是中國的台灣，台灣同胞是我們的親人、家人。「我們始終把台灣同胞的健康福祉放在心上」。他指出，在台灣地區未參加世衛大會的情況下，大陸在一個中國原則基礎上，對台灣地區參與全球衛生事業作出了妥善安排。過去一年，「中國台灣醫療技術專家」參加世衛組織技術活動共計18人次。

同時，在《國際衛生條例》框架下，世衛組織向各地通報的任何突發公共衛生事件資訊，台灣地區都能夠及時獲得，也能夠及時向世衛組織通報。「兩岸還有通暢的傳染病疫情資訊通報機制，並舉行了醫院院長論壇等活動」。這充分說明，大陸認真解決台灣同胞關心的衛生健康問題，「台灣地區參與世衛組織技術領域溝通合作、獲取各種突發公共衛生事件資訊和支援的管道充分暢通，台灣同胞的健康權利有切實保障」。

他抨擊一段時間以來，民進黨當局勾連外部勢力，不斷拿參加世衛大會做文章，蓄意歪曲挑戰聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。「這不僅是在打著衛生事業的幌子進行謀獨政治操弄，挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰二戰後國際秩序，挑戰國際正義和普遍共識」。無論民進黨當局耍什麼伎倆，「都改變不了謀獨註定失敗的結局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢」。

大陸外交部發言人也在18日晚間以答記者問指出，「中國台灣地區」在未經「中央政府」同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。台民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，「導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在」。該發言人強調，「中國中央政府」高度重視台灣同胞的健康福祉，所謂「國際防疫體系缺口」純屬政治謊言。就北京不同意台北參加今年世衛大會，其聲稱有多國「通過專門致函世衛組織總幹事等方式支持中方立場」。