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王毅晤塞席爾外長 讚賞「撤銷台獨勢力代表人物賴清德飛行許可」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共外長王毅（右）與塞席爾外長富爾（左）18日在北京會談。（圖／取自中共外交部官網）
中共外長王毅（右）與塞席爾外長富爾（左）18日在北京會談。（圖／取自中共外交部官網）

賴清德總統4月出訪非洲友邦史瓦帝尼行前傳出因為塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等非洲三國臨時取消飛行許可，導致總統專機無法出訪，隨後賴總統搭乘史國專機到訪該國。而塞席爾外長近日到訪北京，中共外長王毅與其會談時，讚賞塞席爾「撤銷台獨勢力代表人物賴清德外竄飛行許可」。

據中共外交部網站，5月18日中共政治局委員兼外長王毅在北京同塞席爾外交部長富爾舉行會談。

王毅說，近期，塞席爾政府和多個友好國家政府一道，「依法依規、光明正大，撤銷台獨勢力代表人物賴清德外竄飛行許可，塞方還發布公告，公開表明堅持一個中國原則的嚴正立場，中方對此高度讚賞」。

王毅聲稱，一個中國原則早已成為國際共識，聯大2758號決議的權威不容置疑，「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。相信越來越多的國家會像塞席爾一樣，站在國際公理和歷史正確一邊」。

王毅表示，大陸願同塞方以建交50周年為契機，促進雙方在數位經濟、海洋經濟、島嶼經濟、綠色經濟等領域合作，大陸願以陸方宣布的對非零關稅全面落地為契機，為包括塞席爾在內的非洲國家提供更多發展機遇。富爾表示，塞方重申堅持一個中國政策，這一立場經歷了國際風雲變化考驗，今後也將毫不動搖。

王毅 中共 賴清德

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