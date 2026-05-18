中共修規則吸收黨員從嚴政治審查 把關入黨動機

中共中央辦公廳日前印發新修訂的「中國共產黨發展黨員工作細則」，並在今天發布通知。內容提到，吸收新黨員要把「政治標準」放在首位，強化「思想入黨」，從嚴政治審查，深入考察吸收對象的入黨動機及政治素質，「嚴把入口關」。

根據中共2025年6月30日公布的數據顯示，截至2024年12月31日止，中共黨員總人數多達1億27.1萬人，較2023年底增加108.6萬人，突破1億人大關，是全球黨員人數最多的政黨。

新華社報導，根據中共中央辦公廳日前對這項細則發布的通知說，發展黨員（吸收黨員）工作是「黨的建設」中一項重要的基礎性工程。各級黨委及其組織部門要深入貫徹新時代（指中共總書記習近平上任以來）黨的建設總要求，貫徹全面從嚴治黨戰略方針，把抓好發展黨員工作作為「重大政治責任」。

通知提到，要認真貫徹執行這項細則的各項規定，並加強督促指導，堅持標準「嚴格程序、嚴格把關、嚴肅紀律」，不斷提高發展黨員工作的品質。

這項通知強調，要把「政治標準」放在首位，加強教育培養，強化「思想入黨」，「從嚴政治審查」，深入考察發展對象的入黨動機、政治素質和現實表現，「嚴把入口關」。

通知並表示，要不斷優化中共黨員隊伍結構，注重從青年、產業工人、農民、知識分子中發展黨員，做好在新興領域發展黨員的工作，進一步夯實基礎，不斷「增強黨的號召力、凝聚力、影響力」。