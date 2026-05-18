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香港支聯會被控違反國安案 進行結案陳辭

中央社／ 香港18日電

已解散的香港支聯會及其核心成員所涉及的違反「港區國安法」案件，今天起在香港法院進行結案陳辭。這是繼壹傳媒集團創辦人黎智英案後，香港另一起較受矚目的涉國安法案件。

支聯會及其前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，被控2020年7月1日至2021年9月8日期間，涉嫌在港煽動他人組織、策畫、實施或參與實施「以非法手段旨在顛覆國家政權」的行為。

相關案件今年初開審時，何俊仁在庭上認罪，李卓人和鄒幸彤不認罪；支聯會則由破產管理署聘請資深大律師辯護，同樣不認罪。

綜合港媒今天的報導，案件今早在西九龍裁判法院（高院暫借處理）續審，控辯雙方展開結案陳辭，李卓人和鄒幸彤早上由囚車押解到法院出庭。

在庭上，法官要求控方解釋港區國安法中「推翻、破壞」的意思，指過去沒有相關案例和正式討論；律政司的代表解釋，「推翻」為「推倒」、「打倒（原來的政權）或改變（社會制度）」、「徹底否定」。

控方表示，支聯會五大綱領中的「結束一黨專政」，等同「推翻」國家根本制度及北京中央政權機關。

據報導，李卓人的代表律師回應說，支聯會的「結束一黨專政」綱領，聚焦「專政」，認為任何黨派都不應該專政，而非針對中國共產黨。

辯方律師又表示，控方沒有證據證實被告煽惑他人以非法手段達到目標，並指支聯會舉辦「六四」遊行以及在維多利亞公園舉辦燭光集會，香港沒有任何事件因支聯會而發生，也沒有任何人按照支聯會的具體要求採取行動，這反映出支聯會沒有煽動他人以非法手段達成目標。

有關支聯會、李卓人和鄒幸彤的控罪，法官3月曾裁定控罪表證成立。

在香港，「表證成立」是指在刑事案件中，控方在舉證完畢後，法庭初步認為控方提出的證據已足夠構成罪名，被告需要進行答辯、傳召證人或自辯，但這不代表最終罪名成立，僅顯示證據在表面上足以支撐控罪，審訊將繼續進行。

支聯會全稱「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，多年來每年舉行「六四」遊行及燭光悼念晚會，港區國安法實施後，支聯會於2021年9月解散。

這是繼壹傳媒集團創辦人黎智英等9人涉案後，香港另一起較受矚目的國安案件。

國安法 香港 黎智英

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