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陸外交部批 「賴清德當局」是台海和平穩定最大亂源

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
賴清德總統17日晚在臉書發文稱，，台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者，沒有台獨的問題。（本報資料照片）
賴清德總統17日晚在臉書發文稱，，台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者，沒有台獨的問題。（本報資料照片）

據新華社報導，針對賴清德回應美國總統川普稱不支持台灣走向「獨立」一事，大陸外交部18日表示，賴清德此番表演欲蓋彌彰，再次暴露其推行「台獨」分裂的本質和意圖，並稱賴清德當局是台海和平穩定的最大亂源。

大陸外交部發言人郭嘉昆18日主持例行記者會。有媒體提問，17日晚，賴清德在臉書發文，回應美國總統川普在結束訪華後有關美國不支持台灣走向獨立的表態。賴清德稱，台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，沒有台獨的問題。中方對此有何評論？

郭嘉昆回應，賴清德此番表演欲蓋彌彰，再次暴露其頑固堅持推行「台獨」分裂的本質和意圖。世界上只有一個中國。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。大陸和台灣同屬一個中國，這是台海真正的現狀。

郭嘉昆表示，賴清德當局不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，企圖推動台灣問題「國際化」，是台海現狀的最大破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。

他強調，「台獨」與台海和平水火不容，反對「台獨」是堅持一個中國原則的應有之義。「倚外謀獨」、「以武謀獨」最終只是癡心妄想。

陸委會副主委沈有忠18日出席「『川習會』後兩岸關係發展前瞻」座談會時則表示，在地緣政治上，中共持續擴張軍備，在東海、台海、南海等地不斷製造灰帶衝突軍事施壓，才是民主國家的威脅和衝突的來源。

沈有忠並稱，中共的「一中」論述，沒有中華民國的生存空間，這就是改變現狀。中共的「一國兩制」、「一中」論述，不可能為台灣社會主流民意所接受，其企圖以武力改變台海現狀的作為，更不為國際社會所接受。

台獨 賴清德 台海

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