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北京歐中論壇爆激烈口角 雙方互批保護主義與霸凌

中央社／ 台北18日電

香港南華早報報導，2026年歐中論壇12日在北京舉行，在其中一場討論中，歐中外交官、官員及專家因貿易問題互相指責，一度爆發激烈口角。中方被指忽視貿易失衡問題，而歐方被指對中方霸凌。事情反映歐中關係緊張，可能演變成經濟衝突。

南華早報17日報導，歐中互相指責的場面發生在一場名為「歐中貿易關係：沉舟還是同舟？」的分論壇。

中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）表示，「這既不是一艘沉船，也不是夥伴關係—這是一艘400公尺長的巨型貨櫃船，滿載著2萬4000個貨櫃開往歐洲，回程時卻幾乎是空的」。

對此，復旦大學中歐關係研究中心研究員簡軍波表示，「歐盟對中國採取脫鉤政策令人遺憾」，並說雙方應該「共同努力對抗保護主義」。

彥辭隨即反駁，表示進入歐洲的貨櫃中有42%來自中國，且去年中國運往歐盟的貨櫃量增長了17%，「我們需要一次打破歐洲保護主義的迷思」。

彥辭又說，「歐洲是異常開放的……如果你是從火星來，被要求看看究竟是中國還是歐洲在搞保護主義，只需要一瞬間你就能斷定，中國才是保護主義國家」。

歐盟駐中大使庹堯誨（Jorge Toledo）表示，歐盟因「工業加速法案」正受到中國媒體和政府全面攻擊。此法案旨在促進歐洲製造業，特別是汽車業與鋼鐵業發展並減少對外依賴。

然而，一名疑似中方的出席者，卻當場指責庹堯誨這一言論是「霸凌的生動展現」。

但西班牙經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）當即駁斥，「這是一場由歐盟主辦的會議—你不能對歐盟大使談論霸凌」。

報導表示，上述情況與今年較早時一些歐洲領導人相繼訪中，就代表轉向中國的說法大相徑庭。相反，雙邊關係已進入一個不穩定的新階段。這次歐中交鋒顯示雙邊關係惡化速度有多快。

報導表示，歐洲正加快推動產業計劃，但中國不斷作出報復性威脅，這次事情可能預告更大規模的貿易衝突即將來臨。「工業加速法案」若通過實施，將對投資歐洲高科技領域的中企施加嚴格條件，強迫中企與當地企業建立合資公司，雇用當地員工並向當地夥伴轉讓技術。

此外，更新後的網路安全法規將壓縮中企進入從電訊、半導體、雲端運算及聯網汽車等市場的機會。歐盟執委會希望在夏季休會前，爭取歐盟成員國支持對中貿易採取更強硬的方針。歐盟下一輪調查將於7月在化工領域啟動。

歐盟 北京 中方

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