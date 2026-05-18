聽新聞
0:00 / 0:00
陸外交部：普亭第25次訪陸 續推中俄關係向更高水平發展
應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國大陸進行國是訪問。大陸外交部18日表示，這將是普亭第25次到訪中國；訪問期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作，以及共同關心的國際和地區問題交換意見。
大陸外交部發言人郭嘉昆18日主持例行記者會。他回應有關普亭訪陸安排時表示，這將是普亭第25次到訪中國。訪問期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。
郭嘉昆指出，近年來，在習近平和普亭戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康、穩定、深入發展，各領域合作不斷拓展，為兩國和兩國人民帶來實實在在的利益，也為維護全球戰略穩定和國際公平正義作出重要貢獻。
郭嘉昆續指，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。雙方將以此為契機，繼續推動中俄關係向更深層次、更高水平發展，為世界注入更多穩定性和正能量。
中俄兩國官方16日同日宣布，普亭將於19日至20日對中國大陸進行國是訪問。普亭此次訪中，將是他2月與習近平舉行視訊會晤以來，雙方今年首次面對面交流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。