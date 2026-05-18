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川普稱不希望有人獨立 陸外交部：兩岸統一才是光明大道
針對美國總統川普於川習會落幕後稱，美國對台政策沒有改變，且不希望有人獨立，大陸外交部18日表示，「我們注意到川普總統的表態」，並稱「兩岸統一才是光明大道」。
據澎湃新聞報導，大陸外交部發言人郭嘉昆18日主持例行記者會。有記者提問，川普在15日播出的媒體專訪中表示，美國對台政策沒有改變，他不希望有人獨立，不希望有人說「美國支持我們，所以我們獨立」，美方無意尋求戰爭，希望兩岸保持冷靜。對此，台灣當局表示，「中華民國是主權獨立的民主國家，將繼續與美深化合作，確保台海和平穩定不受威脅破壞」。發言人對此有何評論？
郭嘉昆回應，「我們注意到川普總統的表態。」他強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家，今後也絕無可能。「台獨」與台海和平水火不容，「倚外謀獨」是死路一條，兩岸統一才是光明大道。
郭嘉昆並稱，「民進黨當局應該認清大勢，面對現實，懸崖勒馬。」
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