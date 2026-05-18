川習會後 陸國防部：願與美方推動兩軍關係穩定發展

川習會甫於上周落幕，據央視新聞報導，大陸國防部新聞發言人蔣斌18日下午就近期涉軍問題發布消息。針對中美元首會談後，中美兩軍關係下一階段發展，蔣斌表示，願與美方共同努力，推動兩軍關係沿著穩定正向的軌道行穩致遠。

有媒體提問，據報導，中國國家主席習近平近日同來華訪問的美國總統川普舉行會談時指出，「雙方要落實我們達成的重要共識，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道。」請問對下階段中美兩軍關係發展有何期待？

蔣斌表示，習近平主席與川普總統成功會晤，就構建「中美建設性戰略穩定關係」達成重要共識，為下階段兩國關係發展指明了方向、提供了根本遵循。中美兩軍關係穩定發展符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。

蔣斌接著表示，中國願與美方共同努力，落實好兩國元首重要共識，尊重彼此核心利益和重大關切，加強溝通對話，管控分歧，增信釋疑，推動兩軍關係沿著穩定正向的軌道行穩致遠，為兩國關係美好未來和世界和平穩定發揮積極作用。

此外，針對台灣正式公布新版國防特別預算，蔣斌則說，軍購買不來安全，甘當「棋子」只會被榨乾吃淨。祖國統一和中華民族偉大復興，才是台灣最堅實的保障。民進黨當局「以武謀獨」「倚外謀獨」越甚，越會加速「台獨」敗亡的進程。

蔣斌還指出，巨額軍購是民進黨當局壓榨民眾、掏空民生的「吸血帳單」。民進黨當局罔顧民生疾苦，無視島內青年不願為「台獨」上戰場的現實，執意拿民眾血汗錢討好外部勢力，淪為外國軍火商的「提款機」，還鼓吹「花錢越多越安全」，其倒行逆施不得人心。