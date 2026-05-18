香港國安開支 6年累計達726億元

港媒報導，近6年來，香港當局在維護國家安全工作方面的開支，高達港幣180億元（約新台幣726億元）。

明報官網今天報導，根據香港政府憲報刊出的季度帳目，2026年港府再撥出50億元非經常性開支，用於維護國安。這也是2020年「港區國安法」生效後，港府第3次撥出國安開支款項。

報導提到，財政司長陳茂波分別於2020年12月及2023年3月各撥出80億元及50億元，用作支付維護國安開支，加上這次再撥出的50億元，港府在國安開支專門款項累計達到180億元。

據報導，季度帳目提及，這次撥出的50億元屬於非經常性撥款；依「港區國安法」，經行政長官批准，財政司長應從一般收入撥出專門款項，支付維護國安開支及核准人員編制，不受香港法律規定限制。