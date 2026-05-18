江棋生：經歷文革與六四 要否定對人權踐踏

曾三度入獄的中國持不同政見者江棋生曾是文革時期的紅衛兵。回望經歷的混亂文革，他強調，否定文革是要否定其對人權的踐踏，否定任何特權，確立人權至上的原則。

江棋生1948年出生，文革時期的紅衛兵，他作為「老三屆」（66屆高中生）一員，文革結束恢復高考後，考上北京航空學院，後來又攻讀人民大學博士學位，於八九民主運動中出任學生代表，隨後被當局抓捕至秦城監獄，2008年參與發布零八憲章。

江棋生在文革60週年前夕接受中央社訪問，回顧文革對他一生經歷的啟發，乃至文革與六四之間的連動關係。

●串聯至北京歡呼領袖 因有良知反被戴上帽

事後看，毛澤東時期的文化大革命是一場大劫難，對被捲入文革浪潮的學子而言，他們無端被剝奪接受高等教育的機會，是人生悲劇。60年前，對如江棋生一樣的學生而言，他們相信毛澤東與中共中央發動文革的使命，革命的動力是：批判、鬥爭、抄家、破四舊、抄地富反壞右。

當時是江蘇省常熟縣的學生會主席的江棋生熱烈投入文革。除了參與批鬥，將校長老師說成是牛鬼蛇神外，他與班上的同學到全國各地串聯，他所在的高三（1）班從常熟步行8小時到蘇州學習革命看大字報。後來他還去了南京，也去到北京，北京的那次是毛澤東第八次接見全國紅衛兵（也是最後一次接見），在西郊機場等候毛的車隊駛入，揚起塵土的朦朧中，江棋生儘管只是看到毛澤東的身影，也是出於內心的歡呼：「偉大領袖來了！」

1966年8月至11月，毛澤東總共8次接見來自中國各地的紅衛兵，總人數超過1100萬人。群眾受到政治鼓動的熱潮，促使文革迅速在國內展開，首都北京在紅色熱潮中出現「紅八月」血腥殺戮，許多知識份子如老舍等人在這波遭受迫害而身亡。接見紅衛兵在高層政治上，鞏固了林彪的地位，也加速劉少奇等人的失勢。

江棋生向中央社記者回憶，中共將幹部劃分為4類，好的、比較好的、犯過嚴重錯誤的、反革命修正主義分子，當時參與的文革工作組「寧左勿右」，決定要將學校校長龐學淵定為反革命修正主義分子，以將文革進一步深入，加大批判火力。

「問題在於，我在犯糊塗的同時還有點良知」，江棋生說道，「我覺得他（校長）是犯了嚴重錯誤的好人，不是壞人，不是反革命修正主義分子」。工作組組長三番兩次的去找江說服未果，說道「你這個是跟我們組織與工作組不站在一起！」

於是，跟隨著自我良心的江棋生因為想法不同，被戴上了同情右派「小牛鬼」的帽子。這頂「小牛鬼」帽要在1966年12月工作組撤離了之後，帽子才被摘掉。

文革在1967年從學校擴散到社會，文鬥之外還出現了武鬥，社會出現前所未有的混亂。1968年學生被命復課鬧革命，年底由於大學仍未復辦，大部分的縣中學生開始被安排到鄉下插隊，成為農村知青。

1968年至1972年，江棋生分配到常熟周圍農村種地；1973年到1976年成為農村電影放映員，之後以知青身分到了常熟肉類聯合加工廠做宣傳工作。直到1978年3月份，江棋生考上北京航空學院，文革在他身上的烙痕才終告一段落。

●從懷疑到撼動 「老三屆」入大學得到思想解放

文革期間，但凡社會上什麼人都信毛澤東，讓江棋生一次察覺有異的是，他隨著串聯，在江蘇師院看到一幅批評林彪的大字報（伊林、滌西事件）。林彪吹捧毛澤東的：「全中國幾千年出一個，全世界幾百年出一個天才，這個天才就是中國的毛澤東」，江棋生說，「我們幾個同學交換意見，他拍馬屁明顯拍過頭了，覺得林彪這個話肯定有錯」，說中國幾千年出一個沒得說，因為中國幾千年都是封建社會和帝王專制社會，但說全世界幾百年出一個天才是毛澤東，「那林彪眼裡還有沒有馬克思？恩格斯？列寧與斯大林（史達林）？這個話說不通。」

真正動搖江棋生對毛澤東與文革的看法要到發生林彪事件，身為黨章規定的接班人、中共中央副主席的林彪出事後，以及後續毛澤東一蹶不振，再加上農村插隊時知青普遍遇到的酸甜苦辣，讓他不斷思考問題、探討問題，逐步地走上看低文革。

1976年爆發四五事件，大批民眾在北京天安門廣場悼念已故國務院總理周恩來，同時表達對四人幫和毛澤東的不滿情緒。江棋生說，他當時能夠堅決站在天安門廣場示威民眾的一邊，因為國家經濟生活貧困，文化生活乾澀，「什麼自由都沒有，這讓人怎麼過？」

1977年中國恢復高考，江棋生報名參加考試，通過並進入大學，儘管他學的是理工類的專業，同時關注傷痕文學、西單民主牆等事件。他得到思想上的開放，接受到更多訊息，他了解到國民黨是抗日的主要力量，知道韓戰（朝鮮戰爭）是金日成發動的，在大學他也讀到了西方的書籍，促使他思想進一步解放。

一直到1989年4月中旬，因為胡耀邦去世引發的八九學潮，開始觸發他的人生第二個軌跡。他因參與學運、訴求自由民主坐了3次牢。出獄後正常的謀生手段被剝奪殆盡，徹底與中共的制度決裂，成為一個自食其力的持不同政見者。

●文革到六四親歷者 確立內心人權至上

江棋生說，文革打斷中國的歷史進程，不光是他個人，每個中國人都一樣。文革沒有什麼正面意義，但作為經歷過文革的人，他從中經受了磨練，他不歌頌磨難，但經歷了磨難後，也認為是人生的一個財富，跟往後人生道路上碰到的磨難相比，他可以從容應對。

中共對文革的定調評價，一開始確立於1981年中共11屆六中全會通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」（第二個歷史決議）。決議將文革定性為由毛澤東錯誤發動，被林彪、江青反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的「十年內亂」或「十年浩劫」，徹底否定文革。

2018年，中共官方歷史課本8年級下冊對文革定位做了重大修改。課本刪除毛澤東發動文革的「錯誤」二字，並將文革定性為「艱辛探索」，不再稱其為「動亂和災難」，產生外界對中共是否改變文革定調的質疑。

不過，2021年19屆六中全會通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」（第三個歷史決議）維持鄧小平時期以來對毛澤東的評價，指毛澤東「發動和領導了『文化大革命』，林彪、江青兩個反革命集團利用毛澤東同志的錯誤，進行了大量禍國殃民的罪惡活動，釀成十年內亂」。1976年10月「四人幫」被粉碎，結束文革這場「災難」。

儘管中共自1981年以來將文革定性為「內亂」與「災難」，但相關討論在中國仍長期被視為敏感議題，其中對人權的探討更是缺乏。

江棋生認為，中共對於文革的態度，一直是口頭上的否定，行動上做有限否定，逐步將文革研究視為禁區，不讓人說、不讓人碰，把它藏起來後再忘記，「好像沒有這回事，都是偉大光榮正確，中間很不偉大光榮正確的一段，讓大家忘了就完了。」

他強調，否定文革最為關鍵的是要否定文革對人權的踐踏，因為回過頭看整個文革，沒有一絲一毫尊重人權、保障人權的影子，方方面面都是對人權的踐踏。

江棋生接著強調，八九民運是更為清楚的要爭取言論、出版、結社、遊行示威各種政治權利，八九民運不是要顛覆政權，而是讓中國民間有進一步覺醒，希望把中國的制度轉型到真正好的制度。八九民運訴求說真話，更為核心的是對包容性制度的追求，對人權的追求，「（這在）文革中有苗頭，八九民運更為清楚」。

●否定文革要否定特權 視台灣為民主榜樣

江棋生說，作為一名中國人，他希望國家好，民族好，希望每個普通人可以生活得更有尊嚴、更加自由。

「要中國從現在的這個制度走向憲政民主制度，這是我的願望與志向，但是這很困難」，江棋生表示，其實台灣就是一個榜樣，「在台灣的中國人已經成功走向憲政民主制度，這是中華民族5000年歷史上了不起的成就，我們現在很難很難，但相信總有一天我們也會在中國大陸上建立起這樣的好制度，相對而言人類歷史上最好的制度，就是憲政民主制度」。

江棋生說，現在台灣人的生活狀態，精神狀態與自由情況，不僅他了解，「只要願意了解的中國人，哪個人不可以了解？人都不傻」，當然中國大陸現在還很難。

他說，「要從否定文革，走向否定特權，人權至上，這樣的話就有戲了」。

文革時期的政治樣貌一直被後人拿來與當世相比，2025年年底，解讀中國電影「芳華」的影片爆紅，讓文革孳生的土壤是否存在於中國備受討論，如執政者的風格與民間興起對文革的懷念。

江棋生直言，「即便有人還想搞第二次文革，在我看來是不可能」。他將毛澤東時期稱為極權型態，而現今則稱為後極權型態，稱兩者有所不同。

江棋生說明，中國在政治上還是極權、一元化，但是在經濟與文化領域已是半多元化，政權對社會的把控不能為所欲為，民眾也有不同的訴求與覺醒，除非後極權回到極權型態，否則就不具備中國再現文革的充分必要條件，而文革也非官方樂見的正常態。

「我個人觀點是搞不成，但是他們一定會維護現在的後極權，維護他們的統治」，江棋生說。