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分析：習近平提中美關係新定位 美國存差異

中央社／ 香港18日電

香港經濟日報今天刊登評論員文章表示，對於中國國家主席習近平提出構建「中美建設性戰略穩定關係」，華盛頓官方在公開表態中並未公開呼應這一提法，也未予否認，背後反映出美國並不願意接受與中國平分秋色的「雙頭政治」格局。

文章指出，14日中美元首會晤後，習近平提出將構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為兩國關係新定位，並表示美國總統川普贊同這一框架。

據分析，習近平提出上述戰略框架，是試圖為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，強調合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期，旨在超越簡單的「競爭」或「對抗」框架，尋找一種可管理的共存模式。

但文章表示，與中方的積極定調相比，華盛頓官方在公開表態中卻對這一提法並未公開呼應，但也未否認；這種「中方積極解讀、美方保持沉默」的溫差表現，正是當前中美關係的縮影。

文章認為，中美兩國雖然在避免爆發直接軍事衝突、維持高層溝通管道等宏觀層面擁有實質共識，但在具體戰略定位、權力邊界以及遊戲規則的理解上，依然存在着巨大且難以調和的結構性差異。

文章表示，與中方的期盼不同，美方對「建設性戰略穩定關係」這一名詞顯得十分謹慎，甚至刻意保持距離；這種取態並非偶然，而是基於美國內部政治共識與全球戰略考量。

據分析，在華盛頓，將中國視為「最主要的戰略競爭對手」已是民主、共和兩黨少有的跨黨派共識。美方認為，中國在經濟、科技和軍事上的崛起，正在對美國主導的國際秩序構成全面挑戰。

在這種戰略判斷下，美方任何公開承認與中國建立「戰略穩定」的言論，都可能在國內被政治對手解讀為對中國軟弱、或者是承認中國在亞太乃至全球的「勢力範圍」，這在美國當前的政治氛圍中是不可接受的。

尤其在今天的中美語境下，美國並不願意接受與中國平分秋色的「雙頭政治」格局；美方所理解的穩定，是建立在美國及其盟友絕對實力優勢基礎上的穩定，即「以實力求和平」。

文章認為，美方更傾向於使用「設置護欄」和「負責任地管控競爭」，而非中方所期待的、帶有某種戰略妥協意味的「戰略穩定關係」。

另外，美方也擔心，一旦公開承認了中方的概念提法，就會在台海、南海或經貿科技限制等具體議題上作繭自縛。

此外，美國近年來大力推進「印太戰略」，拉攏日本、韓國、澳洲及北約等盟友共同應對中國。如果美國私自與中國定性一種新型的穩定關係，可能會引發盟友對美國「越過盟友與中國暗通款曲」的猜疑，動搖美國的集體防衞體系。

習近平

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